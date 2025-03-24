Одкровення спеціального представника президента США Стівена Віткоффа Такеру Карлсону не дивують. Про те, що Крим та чотири області України мають відійти росії, і конституція України тут, на думку Віткоффа, перешкода. Причому росія ці чотири області не повністю контролює, а про взяття нею Херсона чи Запоріжжя годі й говорити. Про це пише військовий оглядач з Ізраїлю Ігаль Левін в своєму блозі.

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«Не розумію, чому всі цьому дивуються. Та ні, це не його особиста думка. Ще на початку березня я писав, що США хочуть витягнути росію з цієї війни і зупинити її маніякальне та самогубне розбивання самої себе об українську оборону. У росіян вже загальні втрати — понад 900 000, і, якщо не заморозити війну, перевалять за мільйон.

І головне — поки що йде війна, не зняти санкцій і потихеньку налагодити її економічні зв'язки зі світом, щоби почати рятувати російську економіку.

Але не просто витягнути росію з війни, а витягнути з награбованим і захопленим, що Віткофф буквально промовляє чорним по білому.

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Віддати ці землі росіянам, та ще й з бонусом, включаючи те, що вони ще не захопили.

Люди охають і ахають, думаючи, що це все — незнання, мовляв, вони просто не знають і вірять росіянам. Типу, якби довідалися, то були б точно не на стороні москви. Це чистої води дурниця — так думати. США 150 років були за москву і постійно рятували росіян".

Так і сьогодні, вважає Левін. Спочатку адміністрація Байдена, перелякавшись українського опору, а потім наступу у 2022 році, в ході якого регулярна російська армія почала сипатися, відкотившись від Києва, Харкова, втративши вже захоплені Херсон, Ізюм, Лиман, а тепер — адміністрація Трампа, яка саме хоче поставити крапку на всіх дій.

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«Так, захоплення не рівня 2022 року. Коли американці кажуть, мовляв, і росіянам теж доведеться прийняти, що не все вони отримають, — тут також немає лукавства. Мовляв, не те що Київ, Харків чи Одесу ви не отримаєте, але навіть щось на кшталт того ж Ізюму.

Але вам буде втішний приз — Крим та чотири області. Віткофф чудово розуміє — як і Трамп, і Волтц, і Рубіо, і той же Келлог.

Підписання Україною угоди на невигідних їй умовах, неприховані симпатії та жалість до москви та бажання врятувати та зберегти росію разом із награбованим — це все холодний розрахунок, а не їхня непоінформованість, незнання чи дурість".

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