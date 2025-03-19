«Якщо вас немає за столом, ви в меню. Україна — в меню»: британський аналітик про переговори путіна і Трампа

18 березня між диктатором володимиром путіним та президентом США Дональдом Трампом відбулася тривала телефонна розмова. Вони говорили про російсько-українську війну. Аналітик з питань оборони Майкл Кларк, аналізуючи повідомлення з кремля та Білого дому про розмову заявив, що «це схоже на припинення вогню у повітрі та на морі», пише Sky News.

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Згідно з умовами, удари по енергетичній інфраструктурі будуть припинені, а військові дії у Чорному морі можуть припинитися пізніше.

Кларк зазначає, що це не надто відрізняється від плану, окресленого нещодавно Володимиром Зеленським — поетапної угоди, яка починається із припинення повітряної війни.

«Хоча це може означати, що Трамп міг прислухатися до Києва. Але той факт, що Зеленський не брав участі в сьогоднішніх переговорах, говорить багато про що. У дипломатичних колах є стара приказка: «Якщо вас немає за столом, ви в меню. І повірте мені, Україна є в меню», — додав він.

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Тим часом у Німеччині до війни готують систему охорони здоров’я, а президент Макрон пояснив, як виглядатиме розгортання європейських військ в Україні.

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