США сподіваються на мирну угоду з Україною, бо путін не поспішає: коли чекати на перемир’я

США все ще сподіваються, що широке перемир'я у війні росії з Україною може бути досягнуте протягом декількох тижнів, навіть попри те, що москва посилює удари по українських містах і подає сигнали, що вона не поспішає з укладенням угоди.

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Білий дім прагне укласти угоду про перемир'я до 20 квітня, на яке цього року припадає Великдень. Проте визнає, що ці терміни можуть бути порушені, враховуючи великі розбіжності між позиціями двох сторін, кажуть джерела, знайомі з планами. Вони попросили не називати їхніх імен, пише Bloomberg.

Днями Трамп заявив, що зусилля, спрямовані на запобігання подальшій ескалації війни, «певною мірою знаходяться під контролем», і похвалився своїми «хорошими» відносинами з лідерами росії та України.

рф висунула максималістські вимоги до будь-якої угоди, включно з припиненням постачання зброї в Україну — позицію, яку Київ і його союзники відкинули. Білий дім, який на початку березня ненадовго призупинив життєво важливі постачання зброї, щоб чинити тиск на Україну, досі не погодився на жодні обмеження, кажуть джерела.

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«Ми працюємо над припиненням вогню і встановленням тривалого миру, — заявив речник Білого дому Браян Г'юз. — Ми не дозволимо, щоб умови переговорів або терміни обговорювалися в засобах масової інформації».

Європейські чиновники побоюються, що прагнення Дональда Трампа до дипломатичного тріумфу призведе до того, що він пожертвує інтересами України, погодившись на умови, які зроблять країну вразливою до майбутніх російських атак. Вони стверджують, що путін тягне час, щоб отримати більше поступок від Трампа і більше успіхів на полі бою.

«Поки що росія імітує переговори, говорить про можливий мир і можливе припинення вогню. Але вони навіть не готові дотримуватися перемир'я, як обіцяли, не нападати, не завдавати ударів по критичній інфраструктурі», — заявив президент Литви Гітанас Науседа в інтерв'ю Bloomberg.

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Нагадаємо, в Ер-Ріяді відбувся перший раунд переговорів делегацій України та США. «ФАКТИ» розповідали, які питання обговорювали сторони та яких результатів досягли.

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