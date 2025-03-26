Зайшла якось Меган до Гвінет: принцеса і акторка розіграли своїх шанувальників

Гвінет Пелтроу, яка днями начебто висміяла нове кулінарне шоу Меган Маркл, спростувала чутки про їхню ворожнечу. Актриса опублікувала нове відео з Меган, яка прийшла до неї в гості (вони сусіди та обидві живуть у Монтесіто), тим самим показавши, що між ними добрі стосунки.

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Гвінет записала ролик із відповідями на запитання передплатників у сторіс, серед них був один про те, чи в курсі вона своєї «сварки» з Меган, яку обговорюють у соцмережах.

«Я взагалі не розумію, про що мова, а ти розумієш?» — сказала Пелтроу і повернула камеру на Меган Маркл, яка, виявляється, сиділа поряд з нею.

Днями Гвінет опублікувала в інстаграмі відео, в якому показала, як готує на сніданок яйця з беконом і булочками в смугастій піжамі і без макіяжу. Фоном грала музика, яку 43-річна Меган використовує у своєму шоу «З любов'ю, Меган». Актриса також показала кухоль з емблемою, схожою на королівську, що теж надсилає до проекту герцогині. Тоді багато хто вважав, що таким чином Гвінет Пелтроу, яка вже багато років має свій лайфстайл-проєкт The Goop, конкуренцію якому нібито намагається скласти нове кулінарне шоу Меган, висміює герцогиню. Тепер багато хто став вважати, що відео Гвінет, скоріш за все, можливо, було не тролінгом Маркл, а прогріванням її власного шоу.

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І від такої «взаємодії», скоріш за все, виграють і принцеса, і відома акторка. В той же час сам принц Гаррі, схоже, блискуче «впутався» у ще один скандал.

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