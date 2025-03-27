Сонячне затемнення 29 березня: коли його зможуть спостерігати українці та що кажуть астрологи

Українці 29 березня 2025 року знову зможуть спостерігати сонячне затемнення. Це буде часткове затемнення, що означає, що Місяць лише частково закриє Сонце. В Україні його можна буде спостерігати за ясного неба.

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Почнеться затемнення о 12:57 і досягне максимальної фази о 14:35. Завершиться затемнення о 16:10.

Затемнення — це астрономічне явище, яке не впливає на тектонічну активність чи клімат. Є дані, що в періоди затемнень деякі люди можуть відчувати емоційну напругу або зміни у самопочутті, особливо ті, хто страждає на гіпертонію.

Щоб побачити сонячне затемнення, важливо дотримуватися правил безпеки. Пряме спостереження за Сонцем без захисту може зашкодити зір. Категорично не можна дивитися на Сонце через звичайні окуляри, фотоплівку чи затемнене скло без сертифікованих фільтрів. Також не можна спостерігати затемнення через бінокль або телескоп без спеціальних фільтрів — це може спричинити серйозне ушкодження очей.

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За словами астрологів, сонячне затемнення 29 березня 2025 року відбудеться у знаку Овна — це особливо енергетично насичений час, коли закладаються глибокі зміни на рівні «я-образа», дій, вибору та внутрішньої волі.

Затемнення в Овні завжди пов'язане з початком нового циклу, проте це не обов'язково легко. Цей період може супроводжуватися внутрішнім конфліктом, імпульсивністю, бажанням позбутися зовнішнього контролю чи обмежень.

Затемнення діє не тільки в день своєї кульмінації, але має післядію до шести місяців. Але найбільш напруженою є тіньова фаза — три дні до і три дні після. У цей час краще не приймати важливих рішень, не вступати у відкриті конфлікти, а зосередитися на внутрішній роботі.

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Як писали «ФАКТИ», відомий мольфар Макс Гордєєв порадив, як пройти період коридору затемнень з 14 по 29 березня.

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