41.13 / 41.70 44.51 / 45.17
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Трохи покупок для початку тижня: Меган Маркл знайшла спосіб привернути до себе увагу

17:23 28 березня 2025
Меган Маркл

Герцогиня Сассекська, який останній час не дуже щастить у бізнесі, відкрила віртуальний магазин, де її шанувальники можуть придбати речі, обрані колишніми членами королівської сім'ї. Нова реклама від Меган Маркл викликала хаос, оскільки веб-сайти намагаються впоратися з напливом попиту на продукти, які пропонує герцогиня Сассекська, пише gbnews.

Відомо, що дружина принца Гаррі відкрила онлайн-магазин товарів класу люкс, і пропонує, наприклад, сукню «Windsor» за 1068 фунтів стерлінгів і босоніжки Saint Laurent за 600 фунтів стерлінгів.

Герцогиня представила колекцію своїм 2,6 мільйонам підписників в Instagram, пропонуючи їм зазирнути в її гардероб із підібраними речами від таких брендів, як Heidi Merrick, Saint Laurent, Reformation і J Crew.

«Багато хто з вас запитував, тож ось, ось! Трохи покупок, щоб почати тиждень», — підписала герцогиня відео свого нового онлайн-магазину.

РЕКЛАМА

Раніше повідомлялося, що Меган Маркл та Гвінет Пелтроу розіграли своїх шанувальників.

РЕКЛАМА
81

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсійне посвідчення. Фото ПФУ

Заміна пенсійних посвідчень: у ПФУ зробили важливу заяву

Гомбовці – популярний закарпатський десерт. Фото Оксани Вознюк

«Гомбовці — популярний закарпатський десерт, який готується досить легко», — кулінарка Оксана Вознюк

ЗРК «Панцир СМ-СВ»

На передовій помічено нову техніку окупантів: чим вона небезпечна

Золоте правило купівлі взуття: можливо, воно вас здивує

Золоте правило купівлі взуття: можливо, воно вас здивує

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту