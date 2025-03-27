Трохи покупок для початку тижня: Меган Маркл знайшла спосіб привернути до себе увагу

Герцогиня Сассекська, який останній час не дуже щастить у бізнесі, відкрила віртуальний магазин, де її шанувальники можуть придбати речі, обрані колишніми членами королівської сім'ї. Нова реклама від Меган Маркл викликала хаос, оскільки веб-сайти намагаються впоратися з напливом попиту на продукти, які пропонує герцогиня Сассекська, пише gbnews.

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Відомо, що дружина принца Гаррі відкрила онлайн-магазин товарів класу люкс, і пропонує, наприклад, сукню «Windsor» за 1068 фунтів стерлінгів і босоніжки Saint Laurent за 600 фунтів стерлінгів.

Герцогиня представила колекцію своїм 2,6 мільйонам підписників в Instagram, пропонуючи їм зазирнути в її гардероб із підібраними речами від таких брендів, як Heidi Merrick, Saint Laurent, Reformation і J Crew.

«Багато хто з вас запитував, тож ось, ось! Трохи покупок, щоб почати тиждень», — підписала герцогиня відео свого нового онлайн-магазину.

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Раніше повідомлялося, що Меган Маркл та Гвінет Пелтроу розіграли своїх шанувальників.

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