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Україна

росія висунула умову для припинення вогню в Чорному морі: Макрон проти

10:21 27 березня 2025
Росіяни хочуть зняття санкцій перед введенням перемир'я у Чорному морі. Фото ВМС ЗСУ

Під час перемовин американської та російської делегацій у Ер-Ріяді, зокрема, йшлося про забезпечення безпеки судноплавства в Чорному морі.

Після їх завершення Білий дім, представники якого окремо зустрічалися з українцями та росіянами, опублікував дві окремі заяви, зробили відповідні заяви Україна та рф. В заявах, зокрема, підтверджувалися обговорення безпечного судноплавства. Втім, росіянами були висунуті додаткові умови. Як пише «Європейська правда», в рф ставлять виконання попередніх домовленостей у залежність від відновлення доступу компаній рф до світового ринку. Зокрема, йдеться про сприяння США в таких царинах, як експорт сільськогосподарської продукції та добрив.

Втім, зняття санкцій, введених проти рф, залежить не лише від американців. Так дерсекретар США Марко Рубіо наголошував, що санкції були введені у тому числі й Євросоюзом.

Проте в ЄС нагадали, що саме росія перетворила Чорне море на театр бойових дій та поставила під загрозу використання судноплавства. Про це заявив французький лідер Емануель Макрон під час пресконференції, в якій також брав участь і президент України Володимир Зеленський.

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«Я повністю підтримую концепцію „світ завдяки силі“, яку запропонував американський президент. Але, наскільки я знаю, ця концепція не означає зняття санкцій перед тим, як ми перевірили, що все діє», — наголосив Макрон.

За його словами, розгляд питання щодо зняття санкцій з росі наразі «не на часі». До нього повернуться, коли «йтиметься про стійкий мир».

Обмеження, накладені на країну-агресорку, можуть зняти, якщо росія заявить про відхід до міжнародно визнаних кордонів України. Тобто, все залежитиме він політичної волі Кремля.

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Раніше впливове видання The Telegraph, аналізуючи перебів переговорів у Ер-Ріяді, зазначало, що метою росіян було затягування переговорів якомога довше, «прискіпуючись до кожної коми».

Ілюстративне фото зі сторінки ВМС ЗСУ

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