Про що домовилися США та росія по Україні: Білий дім зробив заяву

Протягом останніх трьох днів у Саудівській Аравії тривали переговори щодо деталей можливого припинення вогню в Україні. Делегація США за підсумками переговорів з українськими та російськими представниками в Ер-Ріяді домовились працювати над перемирʼям у Чорному морі та забороною ударів по енергетичній інфраструктурі. Про це пише Sky News із посиланням на Білий дім.

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Варто відзначити, що Білий дім опублікував дві окремі заяви за підсумками переговорів з представниками України та росії впродовж 23−25 березня на експертному рівні.

Зокрема, йдеться про «безпеку судноплавства, виключити застосування сили і запобігти використанню комерційних суден у військових цілях у Чорному морі».

Також Вашингтон домовився з Києвом і москвою «розробити заходи» для реалізації домовленості про «заборону ударів по енергетичних об’єктах рф і України», ідеться в заявах.

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Додатково США «продовжуватимуть сприяти переговорам між обома сторонами для досягнення мирного врегулювання відповідно до домовленостей, досягнутих в Ер-Ріяді», кажуть у Білому домі.

У «російській» заяві йдеться, що США допомагатимуть рф відновити доступ до світових ринків експорту сільськогосподарської продукції та добрив.

В «українській» заяві Білого дому окремо підтверджується відданість США «справі сприяння обміну військовополоненими, звільненню цивільних ув’язнених та поверненню примусово переміщених українських дітей».

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Перший заступник голови комітету ради федерації з оборони та безпеки рф Владімір Чижов підтвердив пропагандистському телеканалу «Росія 24», що спільної заяви не прийнято.

Дипломат країни-агресорки стверджує, що це нібито сталося «через позицію України».

«Вони сиділи 12 годин і начебто узгодили спільну заяву, яку, однак, не було ухвалено через позицію України», — заявив Чижов, додавши, що «це теж дуже характерно і симптоматично».

Раніше «ФАКТИ» повідомили, що президент США Дональд Трамп заявляв, що на порядку денному переговорів у Саудівській Аравії стоять питання територіального розмежування в Україні, у тому числі контроль над ключовими інфраструктурними об’єктами, зокрема електростанціями.

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За даними The Moscow Times, російська делегація висловлювала намір взяти під контроль усю Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області. Близький до Кремля співрозмовник видання заявив, що «владімір путін політично не може собі дозволити втратити ці території, і росія має намір за всяку ціну закріпити над ними контроль».

Ілюстративне фото

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