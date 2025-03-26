Україна та росія вважають, що погане перемир’я гірше за продовження війни: звіт директора національної розвідки США

росія та Україна можуть мати більше стимулів для продовження війни замість того, щоб поспішати з його повним врегулюванням. Хоча обидві сторони продемонстрували готовність випробувати часткове припинення вогню, «лідери наразі, ймовірно, все ще бачать, що ризики більш тривалої війни менші, ніж ризики незадовільного врегулювання», — йдеться в останньому опублікованому несекретному звіті Директора національної розвідки, пише Bloomberg. Це сталося в той час, коли адміністрація Трампа тиснула на обидві сторони, щоб вони припинили бойові дії.

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Переговори були значною мірою затьмарені викриттями цього тижня, коли високопосадовці Трампа, в тому числі Реткліфф і Габбард, обговорювали секретну інформацію в неурядовому додатку для обміну повідомленнями, до якого випадково був включений головний редактор The Atlantic.

Додамо, що раінше стало відомо про те, що представники адміністрації Дональда Трампа прагнуть досягти повного припинення вогню вже 20 квітня. Але українські та європейські чиновники вважають ці терміни надто амбітними, враховуючи кроки диктатора путіна, які, як видається, спрямовані на затягування переговорів.

Для путіна «позитивні тенденції на полі бою дозволяють проявити певне стратегічне терпіння, а для України поступка територією або нейтралітету росії без суттєвих гарантій безпеки з боку Заходу може викликати внутрішню реакцію і загрожувати безпеці в майбутньому», йдеться в щорічній розвідувальній оцінці.

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Розвідувальне співтовариство США також продовжує бачити ризик того, що путін може вдатися до ядерної зброї.

«Нездатність росії досягти швидких і рішучих перемог на полі бою у поєднанні з українськими ударами всередині рф продовжує викликати занепокоєння, що путін може застосувати ядерну зброю», — йдеться у звіті.

Раніше Зеленський розповів про проміжні результати переговорів у Ер-Ріяді.

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