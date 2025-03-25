Поки йшли переговори, в Україні гасили пожежі після нічної атаки російських дронів (фото)

У ніч проти 25 березня в Ер-Ріяді завершилися переговори американської та російської делегацій щодо припинення вогню, сьогодні має бути опублікована відповідна заява, яку у Білому домі називають «позитивною». У той самий час країна-агресорка продовжувала завдавати ударів з повітря по тилових українських містах.

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Командування Повітряними силами ЗСУ повідомило, що росіяни застосували балістичну ракету Іскандер-М з Криму та 139 ударні БпЛА типу Shahed та безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ (рф), Чауда (Крим).

Станом на 09:00 підтверджено збиття 78 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півдні, півночі та в центрі країни. 34 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

В Київській міській військовій адміністрації повідомили, що напередодні увечорі повітряна тривога в столиці тривала майже 2,5 години, а на подступах до Києва небезпека зберігалася до другої години ночі 25 березня.

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«На околицях столиці було зафіксовано 10 ворожих БпЛА. Повітряні цілі знищені засобами ППО або локаційно втрачені, не досягли міста. Постраждалих та руйнувань у межах Києва не допущено», — йдеться у повідомленні.

А в області пошкоджень зазнали складські приміщення в двох районах — Фастівському та Бориспільскому.

Уламки БпЛА спричинили пожежі в складських приміщеннях під Києвом. Фото ДСНС

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В ДСНС зазначали, що загоряння, які виникли внаслідок падіння уламків БпЛА, ліквідовані. На щастя, жертв та постраждалих немає.

Рятувальники ліквідували пожежі у Фастівському та Бориспільскому районах Київщини. Фото ДСНС

А керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що вночі в Богодухівському районі через ворожі обстріли на відкритій території горіла трава та очерет — вогонь охопив площу в три гектари.

Напередодні увечорі в місті Ізюм на території непрацюючого підприємства сталося влучання БпЛА «Шахед».

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«Внаслідок обстрілу сталася пожежа на площі близько 8400 м.кв., горіли один легковий та 3 вантажних автомобілі та трава за межами підприємства на площі 300 м.кв. Пошкоджено 2 цивільні нежитлові інфраструктури, майстерня, 2 легкових, 2 вантажних автомобілі та вантажний напівпричеп. Без постраждалих. Також в результаті обстрілу пошкоджено контактні лінії залізниці», — зазначив Синєгубов.

А у Харкові на дитячому майданчику виявили БпЛА-приманку. Постраждалих немає.

На Дніпропетровщині ППО знищила п'ять російських дронів-камікадзе.

В Нікополі пошкоджень зазнали житлові будинки. Фото Дніпропетровської ОВА

«Ввечері та вночі продовжувалися атаки на Нікопольщину. Агресор бив з РСЗВ „Град“ і артилерії. Запустив дрони-камікадзе. Під ударом були Нікополь, Мирівська й Покровська громади. Пошкоджені багатоповерхівка і 2 авто. Люди не постраждали», — повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.

А на Полтавщині уламками БпЛА було пошкоджене ангарне приміщення місцевого підприємства у Миргородському районі.

На Полтавщині двоє працівників підприємства зазнали поранень. Фото зі сторінки ОВА

За словами очільника військової адміністрації області Володимира Когута, двоє працівників отримали поранення: одного з них госпіталізували з підозрою на баротравму, іншому медики надали допомогу на місці.

Також двоє людей були поранені у Запорізькому районі. Керівник обласної ВА Іван Федоров повідомив, що під час атаки російських дронів-камікадзе в одному з сел був частково зруйнований приватний будинок, пошкоджені господарські споруди та автівка. Поранені — 58-річна жінка та 30-річний чоловік. Постраждалим надали медучну допомогу, від госпіталізації вони відмовилися.

А на Сумщині горів житловий будинок та суха рослинність — такі підсумки удару по одному з сіл, що неподалік обласного центру.

В зведенні Генштабу ЗСУ, зокрема, повідомляється, що за добу, що минула, було збито 118 ворожих БпЛА різного типу. Добові втрати особового складу противника склали 1180 військових, а з початку широкомасштабного вторгнення — майже 906 тисяч загарбників.

Фото Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, що напередодні росіяни вдарили ракетою по житловій забудові Сум. Пошкоджень також зазнали школа та дитяча лікарня. Поранення отримали 88 осіб, серед яких 17 дітей.

Фото ДСНС

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