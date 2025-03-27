Безпілотники росіян масовано атакували вночі Харків та Дніпро: що відомо про наслідки (фото, відео)

Росіяни продовжують завдавати масованих ударів «шахедами» по українських містах, застосовуючи тактику «роїв». Чергова атака розпочалася напередодні увечорі — під ударами знов опинилася Харківщина.

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«Харків. Внаслідок масованого ворожого удару безпілотниками постраждали 11 людей. Серед поранених 14-річна дівчина, 25-річний чоловік, 70-річна жінка, 60-річний чоловік та 20-річна дівчина. Їм надана вся необхідна медична допомога. Гостру реакцією на стрес отримали дві 79-річні жінки, 31-річний та 27-річний чоловіки та 60-річна жінка», — повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

У Харкові під час "шахедної" атаки постраждали 11 містян. Фото ДСНС

За даними ДСНС, в обласному центрі пошкоджені цивільні автомобілі, господарчі споруди. Профільні служби продовжують усувати наслідки обстрілу міста.

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Ворог бив по цивільній інфраструктурі та житловому сектору міста. Співробітники надзвичайної служли гасили пожежи на чотирьох локаціях. Є руйнування та пошкодження будівель.

Співробітники ДСНС гасили пожежі на чотирьох локаціях. Фото ДСНС

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За словами мера Харкова Ігоря Терехова, протягом години в місті пролунало щонайменше 12 вибухів. Пошкоджень зазнали житлові будинки, автомобілі, господарчі споруди.

Масштабна пожежа виникла на території промислового підприємства у Харкові. Фото ДСНС

Найбільша пожежа площею 2500 м кв. сталася у виробничій будівлі.

Атака ворога тривала з 20:30 до 09:20. В Харківській обласній прокуратурі зазначили, що росіяни завдали близько 15 ударів по Слобідському та Київському районах Харкова.

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«Зокрема, завдавалися подвійні удари. В Слобідському районі — влучання в складське приміщення. Всі інші — в Київському районі. Зокрема, по промисловій зоні, по футбольному полю, приватній житловій забудові, у двір житлового 16-поверхового будинку», — повідомив спікер прокуратури Степан Чубенко.

Відео удару по футбольному полі виклав на своїй сторінці у соцмережі президент України Володимир Зеленський, реагуючи на чергові терористичні удари загарбників.

"Звичайні українські міста: Харків, Суми, Дніпро. Звичайне життя і російські удари, яких ніколи не повинно бути. Кожна доба в Україні – це масштабні атаки ударними дронами, більшість з яких «шахеди». Це Іран навчив росію виробництву таких ударних дронів", - зазначив Зеленський та додав, що на такому тлі недоречно говорити про послаблення тиску на країну-агресорку.

Також ударів зазнав Золочів, що на Харківщині. Олег Синєгубов повідомив, що в населенному пункті «шахед» поцілив у житловий будинок. Поранень зазнали 26-річний чоловік та 18-річна дівчина, яка шпиталізована у важкому стані. Також медичну допомогу надали жінкам 67 та 60 років.

Є постраждалі й у Дніпрі. За даними керівника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, медики надали допомогу трьом людям — 48-річному чоловіку і жінкам 75 та 78 років.

«У місті понівечені підприємства, освітній і культурний заклади, більше десятка багатоповерхівок. Понад 60 легковиків побиті, ще кілька — знищені. Зачепило й 2 вантажівки», — зазначив він.

За словами Сергія Лисака, захисники неба знищили в області шість ворожих БпЛА.

Також ворог атакував Сумщину — бив по цивільній інфраструктурі Конотопської громади. За попередніми даними, відомо про одного постраждалого.

Нагадаємо, що напередодні масованих ударів «шахедами» зазнали, зокрема, Кривий Ріг на Дніпропетровщині та Охтирка на Сумщині.

Фото ДСНС

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