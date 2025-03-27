Боксер відсидів у в'язниці 47 років за фальшивим звинуваченням: тепер йому виплатять шалені гроші (фото, відео)

Японському боксеру Івао Хакамаді виплатять грошову компенсацію у розмірі 1,45 млн доларів через те, що він відсидів у в'язниці 47 (!) років за злочин, якого не скоїв, видання South China Morning Post. Раніше легендарний Майк Тайсон зізнався, як скоротив термін ув'язнення.

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Хакамада працював на фабриці з виробництва пасти місо. 1966 року його затримали та звинуватили у вбивстві начальника, його дружини і двох дітей-підлітків. Боксер спершу визнав свою провину. Але на суді заявив, що був змушений взяти провину на себе через катування та побої. Головним доказом у цій справі стала кров на сорочці обвинуваченого.

Івао Хакамада в молодості

Івао провів за ґратами майже півстоліття. А 2014-го незалежна експертиза виявила, що ДНК Хакамади не збігається з біоматеріалами, виявленими на місці злочину. Поліція просто сфальсифікувала докази. Усі докази, які раніше використовувалися у справі, визнали недійсними. А ексбоксера випустили на волю.

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Тепер стало відомо, що окружний суд префектури Сідзуока в Японії зобов'язав уряд виплатити 89-річному Хакамаді компенсацію — по 83 долари за кожен проведений у в'язниці день.

Адвокати Хакамади, який більшу частину терміну провів у камері смертників, оскільки був засуджений до страти, заявили, що ці гроші не покривають тих страждань, які він переніс між арештом у 1966 році та звільненням у 2014-му. Десятиліття ув'язнення, яке супроводжувалося постійною загрозою страти, серйозно підірвали психічне здоров'я Хакамади, котрий, за словами адвокатів, «живе у світі фантазій».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіона з боксу засудили до страти на батьківщині.

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Фото Kyodo News

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