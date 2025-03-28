106 гривень за «квадрат»: скільки заплатимо податку на нерухомість і чи можна цього уникнути

Українцям не тільки хочуть запровадити нові податки, а й зобов'язати платити старі, наприклад, на нерухомість за 2024-й рік. Ставка за останнім може сягати понад 100 гривень за кожен належний вам «квадрат».

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На сплату податку закон відводить до 60 днів після отримання повідомлення від податкової про необхідність сплати податку. У разі якщо податок не буде сплачено вчасно, слідує штраф у розмірі 10% або 20% від суми податку залежно від терміну запізнення.

Платниками податку виступають власники нерухомості, які мають:

квартиру понад 60 квадратних метрів;

будинок понад 120 квадратних метрів.

Водночас якщо, припустімо, вам належать квартира площею в 40 «квадратів» і будинок на 140 «квадратів», то під сплату податку ви не підпадаєте, оскільки їхня сукупна площа не перевищує дозволених 180 квадратних метрів. Уся нерухомість, що має меншу площу, від сплати податку звільняється.

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Саме нарахування податку відбувається за формулою, в якій платити доведеться за площу, що перевищує пільгові 60 і 120 квадратних метрів, а конкретна сума залежатиме від «зайвого» метражу і ставки податку у вашому населеному пункті.

Так, ставку податку визначає місцева влада в розмірі не більше 1,5% від мінімальної зарплати станом на 1 січня року, за який сплачують податок. При «мінімалці» на 1 січня 2024 року в 7100 гривень, максимальна ставка становитиме 106,5 грн.

Якщо вам належить квартира площею, скажімо, 80 квадратних метрів, то як податок доведеться віддати 2130 гривень (ставка в 106,5 грн. помножена на 20 «зайвих» квадратних метрів).

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Утім, звільнені від сплати податку також ті українці, чия нерухомість

розташовується на території, де ведуться або велися активні бойові дії;

розташовується на території, яка тимчасово окупована рф;

непридатна для проживання у зв'язку з війною.

Разом з тим, є й інші способи законно уникнути сплати податку. Наприклад, якщо вам належить квартира площею в 100 «квадратів», 50% її можна відписати, скажімо, на дружину. Таким чином кожен із власників володітиме 50 «квадратами», що менше за пільгу в 60 квадратних метрів і дає змогу уникнути сплати податку.

Але такий спосіб діє тільки в тому разі, якщо крім цих 50 «квадратів» ніякої іншої власності немає, якщо ж вашій дружині або вам належить житло хоча б на 20 квадратних метрів, то 10 квадратних метрів виявляться «зайвими» і за них доведеться заплатити 1065 гривень податку. Щоправда, якщо 50% від цієї квартири переписати, можна знову-таки отримати по 60 «пільгових квадратів» на кожного.

Раніше президент Володимир Зеленський підписав закон про зростання акцизів на сигарети, що призведе до зростання цін на них для курців на 20−25 гривень за пачку.

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