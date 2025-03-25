Роботу в Інтернеті обкладуть податком у 10%: хто ризикує потрапити під новий закон

Незважаючи на складну економічну ситуацію через війну, в Україні продовжують висуватися ідеї про введення нових податків. Цього разу під оподаткування може потрапити не тільки бізнес, а й звичайні українці, які підробляють в Інтернеті.

ВІДЕО ДНЯ

Про це повідомляє РБК-Україна, з посиланням на текст законопроєкту про впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи. Якщо цей документ буде ухвалено, то українці, які продають товари і надають послуги через низку онлайн-платформ, повинні будуть сплачувати податки.

Текст законопроєкту передбачає введення податків на доходи фізичних осіб у розмірі 5% і 5% військового збору для користувачів операторів цифрових платформ на кшталт OnlyFans, Glovo, Uklon, Booking на такі види діяльності як:

1) надання оренди нерухомості — якщо людина здає в оренду нерухомість (житлову чи нежитлову) або паркувальні місця.

2) оренда транспортних засобів — якщо людина здає в оренду автомобілі або інші транспортні засоби.

3) особисті послуги — якщо людина надає будь-які послуги, пов'язані з її особистими навичками або знаннями (наприклад, консультації, ремонти, навчання).

4) продаж товарів — якщо людина продає будь-які товари через платформу.

РЕКЛАМА

Скажімо, якщо людина через Інтернет здасть в оренду житло за 10 тисяч гривень, то у вигляді податку їй доведеться віддати 1000 гривень. Якщо ж протягом року через онлайн-сервіси фізособа отримає дохід понад 5 млн грн, тоді їй доведеться:

або платити податок на доходи фізосіб у 18%;

або стати ФОПом і сплачувати єдиний податок у 5%+1% військового збору та 1760 гривень єдиного соціального внеску.

Однак якщо особа виконує функції як працівник платформи (наприклад, співробітник компанії, що управляє платформою), то її діяльність не вважається звітною в цьому контексті. Тобто це стосується лише тих, хто самостійно продає або надає послуги через платформу за винагороду.

Як повідомляли «ФАКТИ», український малий бізнес платить податків більше, ніж до вторгнення.

РЕКЛАМА

148

Читайте нас у Facebook