Курцям буде важко: Зеленський підписав закон про підвищення акцизів

Президент Володимир Зеленський підписав закон про підвищення акцизів на тютюнові вироби, який Рада ухвалила наприкінці минулого року.

Відповідна інформація з’явилася на сайті парламенту.

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Відповідно до закону, специфічна ставка акцизу на сигарети з фільтром і без фільтра збільшиться на 23,4% і складе 58 євро за 1000 штук.

Також зросте й мінімальне податкове зобов'язання зі сплати акцизного податку — на 23,9% (з 63,45 євро до 78 євро за 1000 шт).

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Втім попередні побоювання щодо здорожчання сигарет ледь не вдвічі, експерти прогнозують подорожчання кожної пачки «лише» на 20−25 гривень (з ПДВ).

Відзначимо, що початок 2025 року запам'ятався й подорожчанням пального.

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