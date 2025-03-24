41.23 / 41.81 44.80 / 45.45
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Курцям буде важко: Зеленський підписав закон про підвищення акцизів

12:32 24 березня 2025
Цигарки. Фото Pixabay

Президент Володимир Зеленський підписав закон про підвищення акцизів на тютюнові вироби, який Рада ухвалила наприкінці минулого року.

Відповідна інформація з’явилася на сайті парламенту.

Відповідно до закону, специфічна ставка акцизу на сигарети з фільтром і без фільтра збільшиться на 23,4% і складе 58 євро за 1000 штук.

Також зросте й мінімальне податкове зобов'язання зі сплати акцизного податку — на 23,9% (з 63,45 євро до 78 євро за 1000 шт).

РЕКЛАМА

Втім попередні побоювання щодо здорожчання сигарет ледь не вдвічі, експерти прогнозують подорожчання кожної пачки «лише» на 20−25 гривень (з ПДВ).

Відзначимо, що початок 2025 року запам'ятався й подорожчанням пального.

РЕКЛАМА

103

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсіонерам із пенсією понад 10 340 надбавки не нараховують. Фото Pixabay

Після березневої індексації частину пенсіонерів позбавлять вікових надбавок: у чому причина

Успіх. Фото Pixabay

Успіх любить енергійних: які знаки зодіаку чекає успіх в останній тиждень березня

Карти Таро. Фото esotera.space

Овнам — «Колесо Фортуни» та несподіванка, Рибам — «Зірка» та здійснення бажань: Таро-прогноз на 24 березня

Ніжні котлети з гречки

Ніжні котлети з гречки: ця дуже бюджетна страва готується швидко та просто

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту