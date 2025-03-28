200 тисяч особового складу рф достатньо: експерт про новий наступ окупантів на Україну

рф може готуватись до нового наступу на Україну, в цьому переконаний голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко. Йдеться не лише про мобілізацію у росії, а й про підкріплення, яке вона отримує з Північної Кореї.

ВІДЕО ДНЯ

«Всі кордони з росією та білорусією залишаються потенційною загрозою для України. Але не варто очікувати виведення військ з Курської області, бойові дії там продовжуються. Сил, які рф наразі задіяла в Курській області, недостатньо для повного витіснення українських військ. Якщо концентрацію військ послаблять, це може призвести до нового прориву на території росії», — вважає Тимочко.

Він також додав, що ситуація в прикордонних районах Бєлгородщини загострюється. Відповідно, мало надій, що росія переведе війська з цих територій.

«Проте росіяни проводять приховану мобілізацію, підготовку людей. Маємо враховувати таку загрозу, що росія може отримати додаткові сили з Північної Кореї. Ще 3 тисячі північнокорейців вже прийшли в росію. Це те, скільки побачили. Також врахуйте загальну кількість особового складу росії — це 2 200 000 осіб. Планують 100−200 тисяч кинути на фронт, а решту відправити на підготовку. 200 тисяч особового складу достатньо, щоб проводити військову операцію на якомусь напрямку», — підсумував Тимочко.

Раніше військовий оглядач Денис Попович проаналізував, чи можуть окупанти найближчим часом вийти на межі Дніпропетровщини.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

197

Читайте нас у Facebook