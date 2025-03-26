Виснажені: чи можуть окупанти найближчим часом вийти на межі Дніпропетровщини

Військовий оглядач Денис Попович заявив, що спочатку російські військові хотіли обійти із заходу Покровськ для того, аби перерізати відповідну логістику Силам оборони України. Якби так сталося, противник міг би зайти на територію Дніпропетровської області.

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«Наразі ворог не може наступати туди, але мета у нього залишилася та ж, — вважає експерт. — Питання полягає в тому, чи зможе він її досягти? Зараз всі його бої якраз спрямовані на те, щоб повернути втрачені позиції та спробувати продовжити наступ. Й здійснити обхідний маневр на захід від Покровська».

На думку Поповича, поява окупантів на межі Дніпропетровської області не виключена. Тим паче вихід на адміністративні кордони Донецької, Дніпропетровської та південніше Запорізької області — це ще й політична мета путіна.

«Але, щоб наступати на Дніпропетровщину, потрібні зовсім інші сили. А їх у противника немає. Зараз противник досить серйозно виснажений. Тому наступати недостатньо сил», — підсумував аналітик.

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Раніше військовий експерт Дмитро Снєгирьов зазначав, що Курщина рятує Покровськ та зміцнює позиції України на переговорах.

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