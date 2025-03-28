Пенсію призначать: названо мінімальну суму зарплати, за якої людина буде отримувати виплати

Поки частина пенсіонерів чекає на збільшення виплат у квітні, в Мережі вирішили дізнатись, якою повинна бути зарплата людини, щоб ПФУ призначив їй пенсію.

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Використовуючи «Пенсійний калькулятор», у виданні «Телеграф» з'ясували, що Пенсійний фонд може призначити пенсію навіть за зарплати 4 800 гривень.

Розрахунок майбутніх виплат

При цьому видання нагадує, що пенсія в Україні вираховується на основі страхового стажу, віку виходу на пенсію, пільгових категорій населення, а також заробітної плати. Чим більша вона, тим вища і пенсія.

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Українець, що вирішив виходити на пенсію в 60 років у 2025 та має 32 роки страхового стажу, повинен щомісяця отримувати 4830 гривень заробітної плати, аби йому призначили 1693 гривень пенсії.

Розрахунок пенсійних виплат

Такі самі умови стосуються й українок, але їх пенсійна виплата буде вищою — 1769 гривень.

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При цьому мається на увазі «гола» пенсія, без врахування пільгових категорій населення, а саме ветеран війни, діти війни, особи, що мають заслуги перед Батьківщиною тощо.

Також варто зазначити, що для того, щоб у 2025 році вийти на відпочинок в 60 років, українцю потрібно мати не менше 32 років стажу, в 63 роки необхідно напрацювати не менше 22 років стажу, а в 65 років — не менше 15 років.

Нагадаємо, що днями Кабінет Міністрів встановив єдині умови виплати пенсій для всіх громадян України, незалежно від їх місцезнаходження: в Україні, на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) чи за кордоном.



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