ГО «Спілка підприємців теле- та кіноіндустрії» на чолі з Артемом Колюбаєвим передала близько 750 тонн риболовецьких сіток для потреб фронту

Ще чотири фури з антидроновими сітками вирушили на передову завдяки спільній волонтерській ініціативі, яку очолює Громадська організація «Спілка підприємців теле- та кіноіндустрії» разом з її головою Артемом Колюбаєвим. Цього разу сітки для захисту військових позицій від дронів відправили у Сумську, Харківську області та Покровське.

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Ця допомога є частиною масштабного проєкту «Павутиння», який об’єднав волонтерів, підприємців, представників кіноіндустрії та медіа, а також благодійників, зокрема мецената Олега Крота та волонтерів БФ «Батальйон Волонтер». Їхня спільна мета — забезпечити армію засобами захисту від ворожих дронів, які щодня загрожують життю українських військових на передовій.

Загалом у межах цієї ініціативи на фронт вже передано близько 750 тонн спеціальних риболовецьких сіток. Вони використовуються для створення загороджень, що знижують ефективність атак ворожих БпЛА.

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«Допомога армії не повинна бути тимчасовим явищем. Важливо не лише підтримувати військових на початку війни, а й зараз, коли ресурсне виснаження може зіграти на руку ворогу. Наша волонтерська ініціатива — це ще один доказ того, що волонтерський фронт в Україні сильний і непохитний. Наші захисники мають відчувати, що про них піклуються, що тил не зменшує темпів підтримки. Саме такі проєкти, як „Павутиння“, роблять нашу оборону міцнішою», — зазначив голова «Спілки підприємців теле- та кіноіндустрії» Артем Колюбаєв.

За його словами, волонтери й надалі продовжуватимуть збирати та передавати сітки, щоб українські військові мали надійний захист і впевненість у підтримці з боку тилу.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, як полтавські волонтери виготовляють маскувальні сітки для захисту в умовах міських боїв.

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