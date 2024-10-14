БП «Павутиння»: як «Спілка підприємців кіноіндустрії» на чолі з Артемом Колюбаєвим, «Батальйон Волонтер» та «Фундація Течія» допомагають армії

У співпраці з благодійними фондами «Батальйон Волонтер» та «Фундація Течія» «Спілка підприємців теле- та кіноіндустрії», яку очолює Артем Колюбаєв, організували доставку вживаних морських сіток з Нідерландів для захисту українських військових від ворожих дронів. Ця ініціатива стала новим етапом у підтримці наших захисників, адже сітки мають потенціал значно підвищити рівень безпеки на фронті.

ВІДЕО ДНЯ

«Ці сітки — важливий елемент нашої оборони. Вони не лише допоможуть у захисті особового складу, але й збережуть техніку. Ми розуміємо, що допомога нашим військовим має бути системною та оперативною. Сітки, які ми отримали, здатні врятувати життя. Вони повинні надійно виконувати свої функції на фронті, зменшуючи ризики для наших солдатів», — підкреслив Артем Колюбаєв, голова ГО «Спілки підприємців теле- та кіноіндустрії».

Сітки, що раніше використовувалися рибалками, зараз отримали нове життя.

РЕКЛАМА

«Ці сітки можуть бути ефективнішими за системи РЕБ. Коли йде дрон, летить ворожий FPV чи якийсь інший ворожий птах, ця сітка може фізично затримати його. Бо у хлопців не завжди є можливість застосувати РЕБ. Це може бути вирішальним у критичні моменти», — зазначив Роман Бочкала, співзасновник БФ «Батальйон Волонтер».

Волонтери вже отримали запити від військових, які підтверджують ефективність нових антидронових засобів.

РЕКЛАМА

«Сьогодні на Харківському напрямку йдуть запеклі бої. Наш супротивник нас постійно атакує. Ми плануємо використовувати ці сітки як антидронові сітки. Вони дуже щільні, дуже міцні. При контакті з цією сіткою відбувається замикання, і дрон детонує на відстані до позиції, до якої він мав долетіти», — розповів військовослужбовець Андрій.

Олег Крот, співзасновник ГО «Фундації Течія», який взяв на себе відповідальність за організацію за логістику, поділився, як волонтери доставляють вантажі і як планують вдосконалити процес доставки: «Ми доставляємо сітки автотранспортом, але скоро перейдемо на морський. Ми вже завезли першу сотню тонн і впевнилися, що вони допомагають військовим. Тепер переходимо до доставки тисяч тонн».

РЕКЛАМА

Зоя Шкурко, одна з волонтерів, наголошує на важливості цієї ініціативи:

«Прийшло 8 фур сіток, і ми отримуємо чимало запитів від військових, котрі намагаються оперативно опрацьовувати. Це свідчить про те, що допомога є необхідною і актуальною. Ми робимо все можливе, щоб забезпечити наших військових усім необхідним», — додала Зоя Шкурко, голова ГО «Петро і Мазепа».

Мета волонтерів, які обʼєднали свої зусилля у проєкті з постачання рибальських сіток на фронт, систематично підтримувати Збройні сили України.

Ця колаборація між «Спілкою підприємців теле- та кіноіндустрії», «Фундацією Течія» та «Батальйоном Волонтер» демонструє, що навіть у складні часи українці можуть знайти спільні рішення для підтримки наших героїв.

23

Читайте нас у Facebook