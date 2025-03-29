Днями з'явилася інформація щодо нового проєкту угоди, який передали Україні США — вона стосується корисних копалин і вже є не рамковою, а конкретною й детальною.

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Народний депутат України Ярослав Железняк повідомляв, що пропонується утворити фонд, який контролюватимуть п'ять осіб, троє з яких — американські представники з правом вето. В проєкті йдеться про всі копалини, в тому числі й про газ та нафту. При цьому внеском США пропонується вважати всю допомогу, що була надана Україні з 2022 року.

«Вони (американці. — Авт.) зможуть за своїм рішення отримувати прибуток. А отримують вони „роялті“ з фонду перші (а потім Україна) +4%. Угода діє безстроково. Зміни тільки з дозволу американців, їм надається право „першої ночі“ на всі нові інфраструктурні проекти і право вето на продаж ресурсів іншим країнам. Нічого про гарантії безпеки. Навіть натяків», — зазначав нардеп, проаналізувавши отриманий ним документ.

Тим часом видання washingtonpost.com пише, що швидке затвердження цього документу малоймовірне. Видання наводить слова одного з українських високопосадовців, який сказав, що проєкт угоди виглядає так, ніби Україна воювала з Америкою, була захоплена і наразі має платити довічні репарації.

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Ще один із співрозмовників видання зазначив, що американці хочуть, аби вся допомога, надана Україні з початку широкомасштабного вторгнення росії, вважалася борогом та підлягала поверненню разом із відсотками. Також США претендують на половину нових та існуючих джерел доходів взагалі без внесків зі свого боку.

Інше джерело з української сторони зазначало, що ця американська пропозиція «жахлива для України», і що вона може бути лише «початковою переговорною позицією США». «Немає жодних шансів, що документ буде підписаний у такому варіанті. У чому сенс? Вони можуть погодитися на будь-що, враховуючи, що не зможуть реалізувати нічого значущого. Або вони діють зухвало, або ж навмисно починають із максимально жорсткої позиції, щоб потім піти на мінімальні поступки», — зазначив ексчиновник.

Також видання наводить слова речника Міністерства закордонних справ Георгія Тихого, який заявляв, що Україна залишається відданою досягненню «виграшної» угоди, яка призведе до вигідної «присутності американського бізнесу, стратегічної та довгострокової, протягом багатьох років».

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До речі, днями президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна не визнаватиме боргом раніше надану військову допомогу США. І додав, що наразі в Америці говорять відкрито, що безоплатно більше нічого не надаватимуть.

Матеріал «Зрозумівши, що тиск на Україну не дає результату, США або почнуть тиснути на росію, або плюнуть і залишать проблему Європі», — Валерій Пекар" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з відкритих джерел

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