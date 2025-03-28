Сплатити США 120 млрд доларів, відмовитись від членства в ЄС, втратити контроль над надрами: що пропонує Трамп Україні

Після приходу до влади у США Дональда Трамп українська влада вирішила закріпити партнерські відносини угодою про спільний видобуток рідкісноземельних металів. Однак після сварки президентів США та України підписання договору було зірвано. Наприкінці березня США передали Україні новий текст угоди, і він виявився набагато невигіднішим для України, ніж колишній.

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Як повідомляє Bloomberg, в рамках нової угоди, по суті, Україна визнає себе боржником США та зобов'язується заплатити 120 млрд доларів, суму, на яку нібито з 2022 року було отримано військову та фінансову допомогу. Також Україна фактично втрачає контроль над власними корисними копалинами, які можуть бути передані третій стороні. Але головне — фактично втрачається можливість вступу до Євросоюзу.

Як повідомляє Bloomberg, угода передбачає створення інвестиційного фонду, в якому з п'яти директорів три особи будуть представлені Міжнародною корпорацією розвитку та фінансування США (DFC). Таким чином, американська сторона одразу отримує більшість голосів та контроль над фондом. При цьому фонд матиме право накладати вето на деякі пропозиції української сторони.

Інвестиційний фонд формуватиметься за рахунок відрахування Україною 50% прибутку від продажу корисних копалин та доходів від інфраструктури. Також під час розгляду заявок на відновлення об'єктів інфраструктури пріоритет у вирішенні залишається за американською стороною.

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Що ж до вкладу в інвестиційний фонд з боку США, то в угоді зазначається, що ним є 120 мільярдів доларів, отриманих Україною з 2022 року, і вони мають бути сплачені. При цьому у разі затягування виплат борг автоматично збільшуватиметься на 4% щорічно.

Як зазначає «Європейська правда», підписання цієї угоди, по суті, зупинить процес євроінтеграції України, яка 2022-го стала кандидатом у члени Євросоюзу. Однією з умов договору є надання ексклюзивних прав американським компаніям на розробку українських надр, що «не сумісне ні з існуючими домовленостями України з ЄС, ні з принципами конкуренції в Євросоюзі, в який Україна прагне вступити».

На думку експерта з енергетичних питань Михайла Гончара, подібна угода, по суті, є домовленістю президента США Дональда Трампа та диктатора рф володимира путіна з переділу світу. І постраждалими у цьому переділі можуть стати Україна та Гренландія, претензії Трампа на яку російський диктатор може підтримати в обмін на його підтримку в українському питанні.

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«Юридична схема управління фактично американським «Фондом «Україна» (місце реєстрації — штат Делавер, внутрішній офшор США) надає адміністрації Трампа можливість передати цей актив третій стороні будь-коли. Здійснити розмін українського активу, сконцентрованого в американських руках, якщо інші руки запропонують вигідну deal, ніщо не заважатиме, адже для Трампа deal — понад усе. А якщо аборигени будуть проти, то можна «дошкою по голові» у російському стилі нетрадиційної гри у шахи», — наголосив Михайло Гончар.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп вже заявляв, що «одного разу Україна може стати російською».

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