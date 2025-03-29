У сім'ї олімпійського чемпіона сталася трагедія: футболістові довелося летіти через пів світу (фото)

Футболіст «ПСЖ» та збірної Бразилії, 30-річний олімпійський чемпіон Маркіньос пережив сімейну трагедію. У його 31-річної дружини Керол Кабріно стався викидень на 9-му тижні вагітності. Про це бразильська актриса та телеведуча повідомила на своїй сторінці в соцмережах.

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Як виявилося, перше УЗД, яке Керол робила у Бразилії, жодних відхилень не виявило. А ось на другому етапі обстежень у Франції, де вона готувалася почути серцебиття майбутнього малюка, його не було.

«Я пішла на прийом сама, трохи нервуючи. Коли я приїхала туди, серцебиття не було, і дитина не рухалася. Моя мрія про четверту дитину не збулася, і моє маля стало ангелом», — написала Керол Кабрино в Instagram.

Сам Маркіньос дізнався про те, що сталося, перебуваючи в таборі збірної Бразилії в Південній Америці. Першим же рейсом захисник вилетів до Парижа, де його вже підтримали головний тренер «ПСЖ» Луїс Енріке та одноклубники.

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До речі, раніше дружина народила Маркіньосу трьох здорових дітей. Пара виховує 7-річну Едуарду, 5-річного Енріке та 2-річну Марину.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у дружини чемпіона Європи у складі збірної Італії Лоренцо Інсіньє стався викидень.

Фото Instagram

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