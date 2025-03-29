«Кажуть, що ангелів на землі не буває… Бувають»: на війні загинув 19-річний солдат з Вінниччини

Російські загарбники принесли страшне горе ще в одну українську сім'ю. На Вінниччині в Ольгополі провели в останню дорогу захисника Сергія Поперелю, який загинув смертю хоробрих. Йому було лише 19. Вік, коли людина лише починає будувати своє майбутнє, мріяти, кохати, жити на повну силу, повідомляють у громаді.

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«Сергій після закінчення школи вступив до Вінницького вищого професійного училища, здобув фах кухаря-кондитера, мріяв про майбутнє, яке, на жаль, так і не настало. За своє молоде життя він не встиг отримати довгу трудову біографію. Трішки попрацював баристою, але відчув поклик серця і вирішив, що не може стояти осторонь, коли його земляки борються за Україну», — йдеться у повідомленні.

За словами односельців, у 18 років він пішов воювати, усвідомлюючи всі ризики, всі небезпеки, але не вагаючись жодної миті. 30 квітня 2024 року Сергій був прийнятий на військову службу. Солдат служив командиром мінометного відділення.

«Він воював у найгарячіших точках, гідно виконував військовий обов’язок, демонструючи відвагу та стійкість. У грудні 2024 року він отримав відзнаку Міністра оборони України „Хрест ракетних військ і артилерії“. Це було підтвердженням його мужності, його сили духу», — повідомляють земляки героя.

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Свій останній бій захисник прийняв 21 березня 2025 року. Сталось це у районі населеного пункту Шевченко Донецької області під час обстрілу противника.

«Кажуть, що ангелів на землі не буває… Але бувають. Вони живуть серед нас, даруючи тепло своїх сердець, доброту своїх вчинків і світло своєї душі. Таким був Сергій — тихий, добрий, чуйний, світлий. Він ніколи не залишав нікого в біді, завжди знаходив слова підтримки, завжди подавав руку допомоги», — додають земляки.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Калуська громада провела в останню дорогу 29-річного бійця ЗСУ Антона Зирянова на позивний «Турист».

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