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Події

Весільний коровай несли попереду процесії: на Донеччині загинув захисник з Рівненщини

20:35 28 березня 2025
Олександр Зарічнюк

У Гощі попрощалися й провели до місця вічного спочинку бійця Олександра Зарічнюка. До свого 26-річчя він не дожив лише кілька тижнів, повідомляє пресслужба громади:

«Олександр зростав зі старшою сестрою. Вступив до Корецького вищого професійного училища, де здобув професію водія транспортних засобів. У мирному житті Олександр працював у компанії, мав досвід роботи в будівельній сфері. Втім, любов до рідної землі визначила його подальший шлях: він придбав трактор і розпочав власну справу, обробляючи землю та вирощуючи зернові культури».

За словами друзів воїна, він завжди був готовий прийти на допомогу, а його безкорисливість і щирість робили його незамінним. Особливу любов мав до тварин, зокрема коней, якими захоплювався змалку, доглядав за ними та їздив верхи.

«Патріотизм і почуття обов’язку перед Україною спонукали бійця у вересні 2024 року підписати контракт і стати на захист Батьківщини. Олександр служив кулеметником 24-ї окремої механізованої бригади», — розповіли у громаді.

Олександр мав багато планів після повернення з фронту, але не судилося. 7 березня 2025 року, виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Часів Яр Донецької області, він отримав численні поранення. Лікарі 16 днів боролися за його життя, але 22 березня 2025 року серце воїна зупинилося. На жаль, власну сім'ю, про яку дуже мріяв, Олександр створити не встиг.

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Раніше повідомлялося про загибель в районі Часового Яру головного сержанта Сергія Мартинюка — чоловіка, батька, дідуся, брата, який майже три роки тримав небо над Україною.

Читайте також: Терористи тримали його в полоні понад місяць: захисник, якого вважали зниклим безвісти, повернувся «на щиті»

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