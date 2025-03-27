Виконали його останню волю: бійця, який поліг в бою на Харківщині, поховали біля братів-героїв

Калуська громада провела в останню дорогу Антона Зирянова на позивний «Турист». 29-річний захисник проходив військову службу за контрактом в одній з військових частин Збройних Сил України. Був командиром диверсійно-розвідувальної групи, повідомляє міська рада

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До лав добровольців Антон долучився від початку повномасштабного вторгнення рф та боровся за незалежність України у найгарячіших точках війни. Свій останній бій він прийняв 17 лютого 2025 року.

«Проявивши безмірну мужність і героїзм під час захисту України, боєць загинув в районі одного з населених пунктів Харківської області. Антон воював і товаришував із братами-героями Романом та Леонідом Бутусіними, які загинули в березні 2022 року».

За інформацією мерії, їхнім спільним бажанням було, щоб у разі загибелі їх поховали поряд. Тому «Турист» спочиватиме поруч із побратимами на Алеї Слави в Калуші.

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«Я свого часу разом з Антоном брав участь в одній військовій операції на Чернігівщині і можу відзначити, що він надзвичайно вольовий та відповідальний воїн», — поділився спогадами ветеран АТО, доброволець Олег Бутусін.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про загибель під Торецьком молодшого сержанта з Київщини.

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