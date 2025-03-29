Окупанти вдарили балістикою по житловій забудові Кривого Рога: є поранені (фото, відео)

Кривий Ріг, який днями був атакований російськими «шахедами», вдень у суботу, 29 березня, зазнав ударів балістикою.

За словами керівника Дніпропетровської обласної адміністрації Сергія Лисака, наразі відомо про п'ятьох постраждалих.

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Російська ракета вдарила по щільній забудові міста. Фото - скріншот

«Вже 5 постраждалих у Кривому Розі. Всі в стані середньої тяжкості. Пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки, школа, автомийка», — уточнив він.

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А мер міста Олександр Вілкул додав, що ворожа ракета, яка була запущена загарбниками с території тимчасово окупованого Криму, поцілила в район щільної міської забудови.

Місцеві пабліки зазначали, що ракета вдарила між будинків, в один з яких раніше був прямий приліт.

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За даними ДСНС, кількість поранених збільшилася до семи.

У місті пошкоджено багатоповерхівку, магазин, автомийку та інфраструктурний об'єкт. Також пошкоджено понад двадцять автомобілів.

Нагадаємо, що після масштабної атаки дронами-камікадзе у Дніпрі загинули четверо людей, більше двадцяти містян зазнали поранень. В обласному центрі була пошкоджена житлова забудова, а також будівлі на території готельного комплексу.

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Фото з відкритих джерел

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