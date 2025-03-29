У Дніпрі масштабні руйнування після вечірньої атаки ворога, є загиблі (фото, відео)

Дніпро в черговий раз опинився під ударом ворожих «шахедів» — під час атаки напередодні увечорі загинуло четверо містян, більше двадцяти людей постраждали.

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«Усю ніч у Дніпрі йшла ліквідація наслідків вчорашньої масованої атака „шахедами“. Пожежі, що виникли, приборкані. Зокрема, загасили вогонь й на території ресторанного комплексу. За інформацією на ранок, загалом постраждала 21 людина. Наймолодшим серед них — 19 років. Найстаршому -74. У лікарнях залишаються 13 потерпілих. Медики поруч, надають усю необхідну допомогу», — повідомив керівник обласної ВА Сергій Лисак.

В місті вогонь знищив чотири приватні будинки, щонайменше десять пошкоджені. Пошкоджень зазнаши й кілька багатоповерхівок, а також навчальний заклад, адмінбудівля, складські приміщення, гаражі.

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В Дніпрі горіли приватні будинки, СТО та ресторанний комплекс. Фото ДСНС

Вогонь пошкодив понад двадцять автівок, утому числі й техніку рятувальників. Фото ДСНС

Масштабна пожежа виникла на території готельно-ресторанного комплексу Bartolomeo. Горів й корабель, в якому розташовувався ресторан. Єпіцентр влучання — банкет-хол.

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"Шахед" вдарив по ресторану у Дніпрі. Фото з відкритих джерел

Епіцентр влучання - банкет-хол готельного комплексу. Фото з відкритих джерел

В Дніпрі пошкоджено понад 10 приватних будинків. Фото ДСНС

За даними ОВА, ППО вдалося вдалося збити на Дніпропетровщині 16 ворожих БпЛА.

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Як повідомляє «Суспільне», в одному з районів міста частково зруйнована покрівля багатоповерхівки, пошкоджений фасад та вибиті вікна.

«У вікно побачили вибух в будинку, зразу побігли туди питати чи потрібна кому допомога. Побачили, що дах горить. На місці побачила, що машина одна загорілась, зразу хлопці прийшли з вогнегасниками, загасили. Люди у вікна кричали, кликали на допомогу», — розповіла журналістам мешканка сусіднього будинку.

Загалом під час атаки з повітря постраждали не лише Дніпропетровщина, а й Харківщина та Сумщина.

За даними командування Повітряними силами ЗСУ, ворог застосував 172 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори з напрямків: Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ (рф), Чауда (Крим).

Станом на 08.30 підтверджено збиття 94 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та в центрі країни. 69 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Нагадаємо, що днями масованої атаки «шахедами» зазнав Кривий Ріг — в місті пролунало більше десятка вибухів. Тоді пошкоджень зазнали адмінбудівля, складські приміщення, промислове підприємство та пожежна частина міста.

Фото ДСНС

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