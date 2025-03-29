У Дніпрі масштабні руйнування після вечірньої атаки ворога, є загиблі (фото, відео)
Дніпро в черговий раз опинився під ударом ворожих «шахедів» — під час атаки напередодні увечорі загинуло четверо містян, більше двадцяти людей постраждали.
«Усю ніч у Дніпрі йшла ліквідація наслідків вчорашньої масованої атака „шахедами“. Пожежі, що виникли, приборкані. Зокрема, загасили вогонь й на території ресторанного комплексу. За інформацією на ранок, загалом постраждала 21 людина. Наймолодшим серед них — 19 років. Найстаршому -74. У лікарнях залишаються 13 потерпілих. Медики поруч, надають усю необхідну допомогу», — повідомив керівник обласної ВА Сергій Лисак.
В місті вогонь знищив чотири приватні будинки, щонайменше десять пошкоджені. Пошкоджень зазнаши й кілька багатоповерхівок, а також навчальний заклад, адмінбудівля, складські приміщення, гаражі.
Масштабна пожежа виникла на території готельно-ресторанного комплексу Bartolomeo. Горів й корабель, в якому розташовувався ресторан. Єпіцентр влучання — банкет-хол.
За даними ОВА, ППО вдалося вдалося збити на Дніпропетровщині 16 ворожих БпЛА.
Як повідомляє «Суспільне», в одному з районів міста частково зруйнована покрівля багатоповерхівки, пошкоджений фасад та вибиті вікна.
«У вікно побачили вибух в будинку, зразу побігли туди питати чи потрібна кому допомога. Побачили, що дах горить. На місці побачила, що машина одна загорілась, зразу хлопці прийшли з вогнегасниками, загасили. Люди у вікна кричали, кликали на допомогу», — розповіла журналістам мешканка сусіднього будинку.
Загалом під час атаки з повітря постраждали не лише Дніпропетровщина, а й Харківщина та Сумщина.
За даними командування Повітряними силами ЗСУ, ворог застосував 172 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори з напрямків: Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ (рф), Чауда (Крим).
Станом на 08.30 підтверджено збиття 94 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та в центрі країни. 69 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Нагадаємо, що днями масованої атаки «шахедами» зазнав Кривий Ріг — в місті пролунало більше десятка вибухів. Тоді пошкоджень зазнали адмінбудівля, складські приміщення, промислове підприємство та пожежна частина міста.
Фото ДСНС270
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