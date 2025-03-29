Різанина в Амстердамі: підозрюють українця

В Нідерландах, які прихистили 92 тисячі українських біженців, у центрі Амстердаму чоловік поранив ножем п’ятьох людей. Правоохоронці ідентифікували його як 30-річного громадянина України з Донецької області — проте він мав при собі документи на різні імена, пише «Європейська правда» з посиланням на NOS.

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Зловмисника затримали на місці після нападу у центрі міста 27 березня. Наразі незрозуміло, чи він з контрольованої Україною частини Донеччини, чи з окупованих територій. Він заселився у готель в Амстердамі напередодні нападу.

Чоловік має поранення ноги, тому перебуває у госпіталі при пенітенціарній установі. У вівторок 1 квітня суд визначить йому запобіжний захід.

Зазначимо, що напад стався 27 березня поблизу площі Дам в Амстердамі. Чоловік з ножем накинувся на перехожих і поранив п’ятьох. Нападника зупинив британський турист — йому вдалось притиснути того до землі і утримувати так до приїзду поліції. Постраждалими є двоє американців літнього віку, 26-річний поляк, 73-річна жінка з Бельгії і 19-річна дівчина з Нідерландів.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно український військовий врятував пораненого підлітка під час відпочинку в Італії.

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