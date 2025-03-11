Український військовий врятував пораненого підлітка під час відпочинку в Італії

Європейські ЗМІ періодично повідомляють про напади озброєних людей, у тому числі й мігрантів, на перехожих. А напередодні подібний випадок трапився у Венеції, де на хлопця північноафриканського походження з ножем напав одноліток.

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Як повідомляє corrieredelveneto.corriere.it, бійка, яка переросла в різанину, сталася в історичному центрі, неподалік від Ріальто.

Нападник завдав постраждалому удару ножем у стегно. Отримавши таке поранення, хлопець мав би стікти кров'ю, але йому на допомогу прийшов… український військовослужбовець, який був у Венеції на відепочинку. До того ж, у нього із собою була аптечка.

Поки українець надавав допомогу постраждалому, нападник втік, а перехожі викликали поліцію.

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ЗМІ з'ясували, що хлопцю допоміг боєць, який в мережі Х має нікнейм «Капітан двіжуха».

«20 хвилин у Венеції. Пощастило хлопчику, що я був поруч з аптечкою і турнікетами, до приїзду „швидкої“ вже витік би на. й», — написав він на своїй сторінці та виклав фотографії з місця події. Українець також розповів, що завжди носить із собою аптечку та турнікети. Навіть у відпустці.

Фото із соцмереж

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Військовий розповів, що спочатку місцева преса писала, що постраждалого врятував росіянин, але невдовзі цю помилку виправили.

Фото із соцмережі

Нагадаємо, що минулого року в Німеччині росіянин вбив двох українських військових, які після поранень приїхали на лікування у ФРН. Причиною сварки стало політичне питання. Вбивцю засудили до довічного ув'язнення.

Фото Pixabay

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