Збільшення заробітної плати не матиме впливу: в ПФУ назвали особливості індексації пенсій у квітні

У квітні в Україні перерахують пенсії тим, хто продовжує працювати на заслуженому відпочинку.



При цьому цей перерахунок буде відрізнятися від «звичної» індексації, пообіцяли у ПФУ.

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По-перше, він зачепить лише ту частину українців, в якої з моменту останнього перерахунку чи призначення станом на 1 березня 2024-го пройшло 24 місяці.

За підрахунками Міністерства соціальної політики, пенсії збільшать для 629 тисяч пенсіонерів, що працюють. При тому всього в Україні працюють 2,8 млн пенсіонерів, а їхня середня пенсія становить 6302 грн.

Якщо після призначення/попереднього перерахунку пенсії на 1 березня 2025 року набуто менш ніж 24 місяці страхового стажу, перерахунок пенсії здійснюється не раніше як через два роки після її призначення/попереднього перерахунку з урахуванням лише набутого страхового стажу.

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Ще одна особливість: заробітна плата для обчислення пенсії не змінюється.

«Дата проведення перерахунку пенсіонерам, що працюють, — 1 квітня 2025 року. Водночас перерахунок буде проведено після того, як до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування надійдуть відомості про сплату єдиного внеску за І квартал 2025 року (строк подачі звітів — до 10 травня). Тобто орієнтовно в червні пенсіонери, яким буде проведено перерахунок, отримають збільшені розміри виплат та доплату за попередні місяці починаючи з 1 квітня», — зазначають у ПФУ.

Сума підвищення в кожного пенсіонера буде різною. Наприклад, якщо людина отримує пенсію у розмірі 5 тис. грн і під час виходу на заслужений відпочинок мала 30 років стажу, то після перерахунку виплата може збільшитись на 333 грн.

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Якщо пенсія становить 6 тис. грн за цих самих умов, то збільшення може бути на рівні 400 грн. За пенсії у 7 тис. грн — 562 грн.

Нагадаємо, днями Кабмін в листі до керівництва МВФ заявив про намір змінити пенсійну систему. Згідно з документом, у найближчій перспективі уряд України вживе заходів щодо обмеження розміру додаткових виплат певним категоріям пенсіонерів понад накопичувальну частину їхніх пенсій.

«Ми також запропонуємо єдиний підхід до щорічного підвищення всіх пенсій, що призначаються в пенсійній системі, виключно через механізм індексації», — ідеться в Меморандумі.

Також в уряді заявили про плани змінити пенсійне законодавство в частині різних галузевих актів, що регулюють пенсійні права, і вжити всіх необхідних кроків щодо видатків на виплати за судовими рішеннями та пенсіями, перерахованими за судовими рішеннями.

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