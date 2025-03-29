Накопичувальної системи поки що не буде, а підвищення — лише у вигляді індексації: які «пенсійні» обіцянки дає Україна МВФ

Український уряд в листі до керівництва МВФ заявив про намір змінити пенсійну систему в Україні. Про це йдеться у Меморандумі з МВФ.

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Так, в найближчому майбутньому уряд України вживе заходів щодо обмеження розміру додаткових виплат певним категоріям пенсіонерів понад накопичувальну частину їхніх пенсій. Єдиним механізмом підвищення пенсій буде їхня індексація.

«Ми також запропонуємо єдиний підхід до щорічного підвищення всіх пенсій, що призначаються в пенсійній системі, виключно через механізм індексації», — ідеться в Меморандумі.

Також текст Меморандуму свідчить про те, що запровадження обов'язкової накопичувальної пенсії найближчими роками не планується.

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«У найближчі кілька років за підтримки Світового банку ми плануємо працювати над комплексною концептуальною основою для поліпшення і спрощення пенсійної системи. Також ми будемо працювати над запровадженням єдиних умов призначення страхових пенсій. Ми розглядаємо можливість запровадження другого рівня пенсійної схеми, коли будуть створені умови», — йдеться в документі.

Як писали «ФАКТИ», в Україні відбулося підвищення пенсій для окремих категорій громадян. Доплати, зокрема, отримали непрацюючі пенсіонери, які мають необхідний страховий стаж.

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