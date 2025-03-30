Щастя триватиме кілька років: у кого сьогодні починається дуже сприятливий період

В останню неділю місяця зірки радять розпочинати роботу над проєктами, які були заплановані раніше.

Крім того, сьогодні станеться подія, через яку представники чотирьох знаків зодіаку запам'ятають цей день надовго, впевнена українська астрологиня Катерина Соловйова.



Ця подія — перехід планети Нептун в знак Овна, що засвідчить початок особливого періоду позитиву для деяких людей.

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«30 березня відбудеться історична астроподія: Нептун, планета інтуїції, натхнення, релігії, містики, ілюзій, сновидінь, фантазій, ідеалів, звичок і залежностей, далеких подорожей, уперше з 1874 року здійснить інгресію до Овна», — розповіла експертка.

Там він залишиться до 2038 року. У цей період можливий сплеск інтересу до духовних питань і розвиток релігійних течій, поява нових творчих напрямків у мистецтві, новацій у сфері психології та психоаналізу, більше уваги буде приділятися соціальним питанням і сферам, пов’язаним з благодійністю.

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За її словами, Нептун може також принести марні ілюзії та мрії, змови, одержимість, фанатизм, зраду, обман і самообман, шахрайство на усіх рівнях, втрату реальності, згубні звички та залежності.

За словами астрологині, упродовж 13 років позитивний вплив Нептуна відчують представники таких знаків зодіаку: Лев, Стрілець, Близнюки та Водолій.

Уважними з дією цієї планети треба бути: Овнам, Терезам, Ракам та Козорогам.

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«У цей період можуть перейти у нову площину активності, пов’язані з самоусвідомленням, зовнішнім виглядом, іміджем, манерою поведінки, фізичним станом, особистою ініціативою, питаннями особистого характеру», — резюмувала Соловйова.

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