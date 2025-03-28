З’явиться шанс стати багатшим за Ілона Маска: які знаки Зодіаку будуть приваблювати фінансовий успіх у квітні

Зорі твердять, що Стрільцям сьогодні піде на користь зустріч із друзями, а Рибам — відпочинок на природі.

А увесь наступний місяць (квітень) буде щасливим для трьох знаків Зодіаку, до яких швидко та невпивно наближається везіння у фінансовій сфері, впевнені спеціалісти астрономічного сайту Your Tango.

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«Гроші — це обмін енергією. Ось чому не лише ваша самооцінка впливає на ваш фінансовий успіх. Почуття власної гідності також впливає на те, як ви керуєте тим, що маєте, і піклуєтесь про нього, перш ніж залучити більше. Ніколи не буває легко скоротити свій бюджет або зосередитися на тому, як розплатитися, але подбавши про деталі в березні, ви перейдете в фазу фінансового достатку в квітні. І якщо всі обставини складуться добре, то чому б саме вам і не помріяти про те, щоб стати найбагатшою людиною у світі», — пропонують фахівці.

Також вони назвали три знаки Зодіаку, до яких гроші «будуть просто падати з неба».

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1. Водолій

Звільніть у своєму житті місце для покращення фінансового становища, Водолії. З кінця березня ретроградний Меркурій і Венера в Рибах позитивно вплинуть на ваші фінансові перспективи. Чи думали ви про свій бюджет і про те, як ви отримуєте дохід? Можливо, вам потрібно було жити за коштами під час ретроградного сезону. Тепер усе рухається вперед, коли станції Меркурія спрямовуються в знак Риб у понеділок, 7 квітня. І вже у суботу, 12 квітня, вас очікують більші фінансові можливості.

Меркурій залишається прямим у Рибах до 16 квітня, тож скористайтеся пропозиціями та інвестиційними можливостями. Потім, коли Венера буде прямо в Рибах з 12 по 30 квітня, ви побачите різке зростання своїх фінансів. Ця енергія вимагає, щоб ви знали, що заслуговуєте на процвітання, а не просто на виживання, тому будьте готові виконувати роботу, яка приваблює гроші.

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2. Риби

Робіть те, що необхідно, а не те, що легко,

З початку березня Венера і Меркурій ретроградні в Овні. Можливо, у цей період вам здалося, що вам потрібно затягнути фінансовий пояс, але тим самим ви продемонстрували свою здатність піклуватися про те, що маєте, і керувати ним. Вам було запропоновано подбати про непогашені рахунки, борги та інші фінансові деталі, щоб створити найкраще становище. У квітні витрати почнуть виправдовуватися.

Меркурій повертається до Овна в середу, 16 квітня, а Венера переходить у цей вогняний знак у середу, 30 квітня. Меркурій в Овні принесе значні події та пропозиції, які принесуть користь вашому фінансовому життю, включаючи повернення роботи, якщо ви нещодавно на неї подали заявку.

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Знайте, що ви налаштовані продемонструвати більше багатства, ставши ще більш відповідальним у своїх фінансах.

3. Рак

Працюйте заради чого хочете. Вас скерували прийняти новий початок у вашому житті, але в рамках цього вам також потрібно було стати незалежними та самостійними у своїх пошуках. Ви не можете чекати, поки хтось інший побудує життя, яке ви хочете, або принесе фінансову стабільність у ваше життя. Ви можете отримати свій власний дохід у неймовірно рясний спосіб, але вам потрібно припинити виправдання або знайти короткі шляхи та виконувати роботу.

У п'ятницю, 18 квітня, Марс повернеться до Лева — ваш сектор багатства і достатку. Наприкінці 2024 року Марс був у Леві, але це був період роздумів і усвідомлення того, чого ви хочете для себе. З тих пір Марс у Раку допомагає вам розвинути власну силу, яка піде вам на користь. Це станеться, коли планета дії та амбіцій увійде під вплив Лева.

А тим часом одразу чотири знаки зодіаку скоро буквально «відродяться з попелу».



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