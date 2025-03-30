Мріяла продавати морозиво, а стала невісткою Софії Ротару: легендарна співачка привітала дружину сина

Народна артистка СРСР й України Софія Ротару, про яку з теплотою відзиваються ще одна відома співачка, Алла Пугачова, днями привітала дружину сина, Світлану, з днем народження.



Як відомо, 29 березня, у Світлани Євдокименко особливе свято — вона святкує день народження. З нагоди такої дати Ротару вийшла на зв'язок в Instagram і публічно привітала невістку. Зокрема, опублікувала миле фото іменинниці. На зображенні Світлана позує у стильному образі з песиком.

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Привітання іменинниці також адресував і Руслан Євдокименко. Син Ротару у сторіз також опублікував фото дружини та написав «З днем народження».

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До привітань долучилися і шанувальники Софії Михайлівни та її родини. Вони публікували архівні фото та ще раз нагадали, як син та майбутня невістка Ротару познайомилися у 1990 році в Ялті, за лаштунками концертної зали «Ювілейний». Згодом виявилося, що зустріч стала доленосною для молодих людей.

Високий й гострий на язик хлопець сподобався юній ялтинці відразу, а через 3 тижні після знайомства познайомив дівчину зі своєю мамою.

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Світлана Білоусова народилася на Північному Кавказі, а з 5 років мешкала в Ялті. Там дівчинка навчалася у школі, потім працювала на місцевому телебаченні. За її словами, вона «купалася» в любові батьків і досі згадує улюблені запахи дитинства — аромати лаванди та моря, і вважає, що немає нічого смачнішого за білий інжир. Світлана мріяла продавати морозиво і навіть не могла собі уявити, що вийде заміж за сина самої Софії Ротару.

Родина Ротару довго жила в Ялті, Софія Михайлівна страждала на серйозне захворювання легенів, тому кліматотерапія була їй життєво необхідна.

Одруження Руслана та Світлани відбулося того дня, коли Софія та Анатолій відзначали своє срібне весілля. Загалом, молоді люди мали гідний приклад для наслідування і вони багато чому навчилися у зіркових батьків.

Між невісткою та свекрухою встановилися довірчі стосунки. За словами Світлани, скандалів у сім'ї ніколи не було, але жінки вчилися розуміти одна одну та старша з них, зробила багато для того, щоб молодшій було комфортно.

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У 1994 році у Руслана і Світлани народився первісток, його назвали Толиком, на честь двох дідусів (батька Світлани теж звали Анатолієм).

Цього року Світлану спіткало горе — був вбитий її батько. Софія Михайлівна дуже підтримала невістку, оточивши її увагою та турботою. Софія Ротару завжди ділилася з невісткою премудростями, за порадою свекрухи, Світлана годує чоловіка смачним сніданком, Руслан віддає перевагу сирникам або млинцям з варенням з інжиру.

У 2002 році родина Євдокименка — Ротару поповнилася, Світлана народила доньку, яку на честь знаменитої бабусі назвали Сонею.

Світлана дуже любить свою свекруху, цінує її поради і знає, що Софія Михайлівна ставиться до неї щиро.

«Я багато чому навчилася у свекрухи. Вона навчила мене домашньої праці, починаючи з кухні і закінчуючи городом. Тепер мені подобається займатися садом та рослинами. У нас з нею любов та довірчі стосунки. Разом купуємо подарунки близьким, можемо влаштувати дівич-вечір і посидіти в кафе за філіжанкою кави», — ділиться невістка артистки.

Світлана Євдокименко вважає себе щасливою людиною, їй пощастило з чоловіком, а про свекруху вона каже так: «Для всіх нас вона Сонце, яке всіх нас зігріває своїм теплом».

Нагадаємо, раніше Софія Ротару поділилися рецептом котлет «Софі», які може легко приготувати кожна господиня.

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