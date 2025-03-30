Алла Пугачова розповіла, кухні яких народів любить та як насправді відноситься до Софії Ротару

Відома співачка Алла Пугачова не тільки обожнює узбецьку страву «Думляма з поцілунками», але й добре знається у національних кухнях різних народів.

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Так, в одному з інтерв'ю у Алли Борисівни запитали, які страви вона любить.

«Люблю національну кухню, — сказала співачка. — Із вірменських страв віддаю перевагу долмі, причому літній. А в Баку (столиця Азербайджану) люблю куштувати сир, зелень… Боже, там теж такі смачні „штучки“ — рис, плов… Ні, видно, я ніколи не зможу схуднути», — завершила з гумором відповідь співачка.

Як відомо, Примадонна й сама чудово готує та знає багато цікавих рецептів.

Ще в одному інтерв'ю естонський ведучий Урмас Отт запитав Аллу Борисівну про її відношення до Софії Ротару, яку деякі люди вважали суперницею чи конкуренткою Примадонни.

"Ви, певно, хочете почути, що ми робимо якісь підступні вчинки одна одній?" - уточнила співачка, і отримавши стверджувальну відповідь, заявила, що серед артистів вважається, що Пугачова і Ротару – не подруги.

Водночас у кожен приїзд Пугачової до Ялти перше, що вона робить – телефонує Ротару – "естрадній господині цього міста". І говорить про те, що вона приїхала до Ялти, і при найменшій можливості буде рада зустрічі з українською артисткою.

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І такі стосунки між двома великими співачками з часом тільки міцнішають.

Нагадаємо, навіть у «лихі 90-ті» минулого століття бандити не погрожували Пугачовій і Ротару, оскільки поважали співачок за талант.

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