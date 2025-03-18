Котлети «Софі»: проста страва для всієї родини від Софії Ротару

Народна співачка Софія Ротару любить домашню їжу: не тільки рулетики з яловичини, але й котлети, холодець, яєчню, картоплю.

В той же час вона регулярно очищає організм за допомогою яблук. 3 дні співачка харчується лише цим фруктом. В результаті — гарне самопочуття, гарна фігура, міцний імунітет та квітучий зовнішній вигляд, говориться в повідомленні на сайті шанувальників.

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Через щільний графік співачка рідко проводить час на кухні, але готувати просто обожнює і за будь-якої нагоди балує себе і своїх рідних улюбленою стравою — котлетами «Софі».

Інгредієнти:

65 грам шинки;

450 г телятини;

3 курячі яйця (можна замінити на перепелині);

50 мл вершків;

2 ст. ложки вершкового масла;

1 ч. ложка соку лимонного;

сіль, перець (за смаком).

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Готуються котлети «Софі» так:

1. М'ясо нарізаємо на пластинки та відбиваємо з двох сторін.

2. Яловичину солимо, перчимо, збризкаємо лимонним соком.

3. На кожен шматочок м'яса кладемо шинку та половину вареного яйця.

4. Згортаємо рулетиком. Можна обв'язати ниткою.

5. Обсмажуємо рулетика на вершковому маслі.

6. Заливаємо котлети вершками та гасимо під кришкою сковороди не менше 5−7 хвилин.

Котлети «Софі» готові! Вони вийшли шалено смачні та соковиті. Попробуйте їх приготувати, і зрозумієте, чому Софія Ротару так любить цю страву — смачну та в міру калорійну. Звичайно, щодня такі котлети готувати навряд чи вийде, якщо хочеться схуднути, але раз на тиждень цілком можна себе побалувати. Подавати котлети «Софі» краще із будь-яким гарніром або свіжими овочевими салатами, адже не всі овочі поки що піднялися в ціні!

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Також нагадаємо, що ще одна народна співачка, Алла Пугачова дала господиням три поради щодо приготування страв — корисну, швидку і «просто чудову».

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