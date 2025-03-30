Ворог затягує війну: Зеленський відреагував на удари росії по Україні

Держава-терорист росія продовжує жорстоко обстрілювати Україну. Лише за останній тиждень під ударом перебувала більшість регіонів.

Про це написав у соціальній мережі президент України Володимир Зеленський.

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«Учорашній російський удар по Харкову, на жаль, забрав життя двох людей. Мої співчуття рідним та близьким. Близько 30 людей поранені. Усім надана необхідна допомога», — розповів він.

Протягом тижня рф запустила по Україні:

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1310 російських керованих авіаційних бомб;

понад 1000 ударних дронів, більшість — «Шахеди»;

ще дев’ять ракет різних типів включно з балістикою.

Значну частину вдалося збити воїнам ППО, мобільних вогневих груп, усіх задіяних для захисту неба підрозділів.

«росія затягує війну, і ми надаємо партнерам усю інформацію про те, яких ударів завдає російська армія та до чого готується. Ми очікуємо реакції від Америки, Європи та всіх наших союзників на цей терор проти наших людей», — зазначив глава держави.

За словами Зеленського, Україна дякую всім лідерам і державам, які це розуміють та продовжують підтримку. Також президент підкреслив, що стабільність і передбачуваність підтримки України має велике значення.

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Нагадаємо, що в ніч на 30 березня російські війська влаштували новий обстріл України. Окупанти розпочали свох атаки країну з вечора, 29 березня. Акт агресії вкотре був комбінованим. Загарбники використали одну балістичну ракету та 111 дронів. ППО збила більшу частину безпілотників. Зокрема, під масованим ударом рф опинився Харків, де двоє людей загинули, ще 35 були поранені. Також через обстріл постраждали люди в Куп'янську. Крім того, у Родинському під обстріл росіян потрапило авто «Нової пошти». Постраждав водій вантажівки. Крім цього, під ударом дронів перебували Кіровоградська і Черкаська області. Там є пошкодження, але без постраждалих.



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