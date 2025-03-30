Росіяни атакували Харків «шахедами»: в місті двоє загиблих та багато постраждалих

Увечері 29 березня ворог знов атакував Харків — завдав масованого обстрілу ударними безпілотниками по Холодногірському, Шевченківському та Київському районах міста. Сталося 6 осередків займання, повідомили у ДСНС.

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За даними Генштабу ЗСУ, приліт БПЛА стався по військовому госпіталю, де бійці проходили лікування. За попередніми даними, є постраждалі серед військовослужбовців.

Внаслідок ураження «шахедами» пошкоджено будівлю шпиталю та розташовані поруч житлові будинки.

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«Факт умисного, прицільного обстрілу армією рф української медичної установи поповнив довгий перелік підлих та цинічних злочинів, вчинених росіянами від початку неспровокованого вторгнення в Україну.

Воєнні злочини не мають термінів давності. Відповідні докази будуть передані до органів міжнародного кримінального правосуддя», — зазначили у Генштабі.

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У Харкові також зруйновані приватні житлові будинки, пошкоджені офісні будівлі, медзаклад, торгівельні об'єкти, гаражі та автомобілі.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що у місті двоє людей загинули — 67-річний чоловік та 70-річна жінка. 25 людей отримали поранення різного ступеня важкості. Серед постраждалих пʼятеро дітей від 5 до 17 років.

«В лікарні перебуває 15-річна дівчина. Вона у важкому стані. Двоє дітей, які отримали легкі поранення, лікуватимуться амбулаторно», — уточнив Синєгубов.

Вранці 29 березня росіяни вдарили по Кривому Рогу балістичною ракетою. Окупанти направили балістику на житловий квартал із щільною багатоповерховою забудовою. Загалом постраждали 9 людей, 3 у лікарні.

Окрім багатоповерхівок, пошкоджені й магазин, автомийка, десятки авто, повідомив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Днями Кривий Ріг зазнав масованої атаки «шахедами». Тоді в місті пролунало понад десяток вибухів.

Пошкоджень зазнали адмінбудівля, складські приміщення, промислове підприємство та пожежна частина міста.



Вчора місто Дніпро в черговий раз опинилося під ударом ворожих «шахедів». В обласному центрі четверо людей загинули. Кількість постраждалих збільшилася до 28. Дев'ятеро з них залишаються у лікарні. Стан двох пацієнтів оцінюють як важкий.

Дніпро сьогодні у жалобі за загиблими через атаку росіян.

Близько опівночі ворог вдарив з РСЗВ «Град» по Нікополю. Пошкодження є на території одного з підприємств. Також понівечений заклад позашкільної освіти.

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