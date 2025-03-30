Напередодні Україна перейшла на «літній час», і дехто поспішив розпочати роботу над проєктами, які були заплановані раніше. А тим часом астрологи склали перелік настанов для кожного на останній день березня.

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Їх наводить український сайт Главред.

Овен

Сьогодні ви можете вирушити у відрядження, яке вплине на ваші кар’єрні перспективи. Якщо ж цього не станеться, у вас буде достатньо часу, щоб провести його з близькими. Спілкування з ними допоможе усунути розбіжності, які здатні істотно позначитися й на вас.

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Телець

Здоров'я вимагатиме посиленої уваги — лікарі напевно рекомендуватимуть пройти обстеження. В реалізації поточних завдань на роботі проявіть креативність — її буде винагороджено додатковими бонусами.

Близнюки

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Сприятливий день, аби почати заощаджувати. Ви отримаєте значну користь, якщо прислухаєтеся до досвідчених людей і спробуєте застосувати нові ідеї у своїй роботі. Увечері варто влаштувати спільний перегляд фільму або спортивного матчу з братами та сестрами.

Рак

Сьогодні доведеться обмежити себе у жирній їжі та міцних напоях, аби не страждати протягом усього тижня. Також не варто витрачатися на азартні ігри, адже існує велика ймовірність програшу.

Лев

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Ваша найзаповітніша мрія ось-ось здійсниться. Завадити цьому може хіба що ваша надемоційність. Якщо ж ви зможете тримати себе в руках, увесь ваш день (і не тільки він один) буде чудовим.

Діва

Настрій буде на підйомі, адже вам нарешті вдасться вивести формулу вдалого інвестування. Не забувайте про колег, які підтримують вас. Ваша співпраця дасть результат під час укладання великої ділової угоди.

Терези

Незважаючи на перевантаженість, ви зможете насолодитися роботою і навіть завершити виконання всіх завдань раніше запланованого. Винагородою стане додатковий час, який ви зможете присвятити улюбленим справам.

Скорпіон

Уникайте романтики в офісі, оскільки це може погіршити ваш імідж. Під час ділової розмови дотримуйтеся дистанції і не витрачайте на спілкування багато дорогоцінного часу. Душевна розмова чекатиме на вас вдома.

Стрілець

Плідно працювати в понеділок буде важкувато. Ви можете зіткнутися з певною дилемою, яка постійно відволікатиме вас на роздуми про неї. Однак в цілому день очікується доволі позитивний.

Козеріг

Попри початок робочого тижня, вас не залишатиме грайливий настрій. Скористайтеся новими ідеями заробітку, які прийдуть в голову. А ось вдома ваш час може пройти даремно через через несподівану вечірку або візит далеких родичів.

Водолій

Зірки радять вам провести трохи якісного часу в компанії людей, які вас люблять і піклуються про вас. Це також гарний час для самовираження та роботи над проектами творчого характеру.

Риби

Приплив енергії сьогодні допоможе отримати вигоди у майбутньому. Ось і ваш шеф може бути вражений якістю вашої роботи. Вільний час варто присвятити завершенню справ, розпочатих у минулому.

Також ознайомтеся з рекомендаціями тарологів на останній день березня.



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