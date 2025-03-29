«Час, знову вперед!»: сьогодні вночі Україна перейде на літній час

Минулого року в Україні в черговий раз спробували відмовитися від переходів на зимовий час восени та літній час навесні. Верховна Рада ухвалила відповідний закон, проте він так і не був ухвалений президентом. Тоді рішення парламенту викликало жваву дискусію в суспільстві.

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Отже, які і багато останніх років, у березня 2025 року Україна переходитиме на літній час — переведенням стрілок годинника на один час вперед в останню неділю місяця. Так, 30 березня, о 02:00 стрілки годинника потрібно перевести на 03:00. А сучасні гаджети зроблять це самостійно, в автоматичному режимі.

Варто зазначити, що минулого року фахівці Національної академії наук України офіційно підтримали остаточний перехід на середньоєвропейський час — відмову переходити на літній час. Натомість Академія наук вищої школи України зверталася до президента із закликом накласти вето на закон про скасування переходу на літній час. В якості аргументів вказувалося, що це, зокрема, дозволяє економити електроенергію на освітленні. Загалом питання переходу — не переходу викликало жваву дискусію. У обох варіантах були як свої прибічники, так і противники.

Фото Pixabay

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