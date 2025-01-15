Ліза та Гаррі Галкіни навчаються в Лондоні: сусіди Алли Пугачової розповіли деталі життя співачки

Співачка Алла Пугачова, яка палко підтримала звернення своєї доньки Христини Орбакайте до шанувальників, здебільшого живе на Кіпрі. Про це виданню КП розповіли сусіди виконавиці.

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За даними видання, спочатку Алла Борисівна разом із чоловіком Максимом Галкіним та дітьми, донькою Лізою та сином Гаррі, влаштувалися в Ізраїлі, а потім, коли там почалися військові події, вони переїхали на Кіпр. Згодом, як стверджують сусіди співачки, діти артистів почали жити та навчатися у Лондоні. Їхній же батько Максим Галкін часто гастролює світом і майже не буває вдома.

«Після військових подій в Ізраїлі Пугачова з чоловіком та дітьми перебралася на Кіпр. Тут вони купили будинок у Лімасолі ще до пандемії. Завдяки цій покупці вся їхня сім'я отримала європейські паспорти», — заявили джерела видання.

Зазначимо, що 2 січня Максим Галкін опублікував новорічне відео з Аллою Пугачовою. У ролику знаменитості показали, як танцюють разом під хіт «Ніч» Андрія Губіна в одному із закордонних ресторанів. Інтернет-користувачі подякували знаменитостям за привітання у коментарях. Вони також побажали парі міцного здоров'я та щастя у 2025 році.

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В той же час онук Пугачової Микита Пресняков, нагадаємо, зараз перебуває в США і вийшов на зв'язок після пожеж у Лос-Анджелесі.

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