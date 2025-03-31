Зима повертається: в Україну йде похолодання з дощами та снігом

На початку квітня, як і у середині березня, в Україну знов холоднішає. По всій території країни цього тижня, з 31 березня по 6 квітня, очікуються опади, місцями — у вигляді мокрого снігу.

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«Наприкінці тижня можливе суттєве зниження температури, випадання снігу та встановлення зимового характеру погоди. Лише у південно-східній половині країни температурне тло залишиться на досить високому рівні», — прогнозує метеоролог Ігор Кібальчич.

У понеділок, 31 березня, у більшості областей України очікується хмарна та нестійка погода. Пройдуть дощі, у східних областях вдень місцями значні. Лише у південно-західних областях без істотних опадів. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер змінних напрямків, на Лівобережжі південно-східний, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +4…+9 °С, вдень +7…+12 °С, у південних та центральних областях +12…+17 °С.

Прогноз погоди на 31 березня. Фото Укргідрометцентру

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У вівторок, 1 квітня, невеликі, часом помірні дощі пройдуть у північних, західних та місцями центральних областях. У південно-східній половині без істотних опадів. Подекуди можливий туман. Вітер на Лівобережжі західний, на Правобережжі північний, 5 — 10 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +4…+9 °С, вдень у північних та західних регіонах +7…+12 °С, на решті України +13…+18 °С.

Прогноз погоди на 1 квітня. Фото Укргідрометцентру

У середу, 2 квітня, вночі у північних та західних областях, вдень у Приазов'ї та Криму очікуються дощі, в решті регіонів без істотних опадів. У Карпатах помірний, часом сильний мокрий сніг. Вітер переважно північний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +3…+8 °С, вдень у північних та західних регіонах +8…+13 °С, на решті України +12…+17 °С.

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Прогноз погоди на 2 квітня. Фото Укргідрометцентру

У четвер, 3 квітня, дощова погода збережеться у Криму та Приазов'ї, в решті регіонів України під впливом гребеня антициклону опадів не передбачається. Вітер північний / північно-східний, 7 — 12 м/с, на півдні місцями пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +1…+7 °С, на півдні місцями до +10 °С; вдень +12…+17 °С.

Прогноз погоди на 3 квітня. Фото Укргідрометцентру

У п'ятницю, 4 квітня, на всій території України очікується малохмарна погода, без опадів. Вітер північно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +1…+7 °С, вдень +13…+18 °С.

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Прогноз погоди на 4 квітня. Фото Укргідрометцентру

У суботу, 5 квітня, вночі у західних та північних областях, вдень на більшій частині території країни за винятком Криму та Приазов'я пройдуть дощі, у західних та північних областях із мокрим снігом. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі +5…+10 °С, вдень у західних та північних областях +2…+7 °С, в інших регіонах країни +10…+18 °С, на півдні Одещини до +20 °С.

У неділю, 6 квітня, під впливом активного циклону прогнозується нестійка та холодна погода. Пройдуть опади у вигляді дощу, у західних та північних областях переважно мокрого снігу. Подекуди опади будуть значними. Вітер південний із переходом на північний, 7 — 12 м/с, місцями пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря в північних та західних областях вночі −4…+1 °С, вдень −1…+4 °С; у південних та східних регіонах вночі +3…+8 °С, вдень +12…+17 °С.

Втім, як стверджує Ігор Кібальчич, квітень очікується в цілому теплішим за середні багаторічні показники — на +1,5…+2,7 °С порівняно з нормою.

«У зв'язку зі збільшенням середньої температури, прискоряться процеси вегетації всіх видів рослин, тому у разі короткочасних вторгнень холоду вже є сенс говорити не про морози, а про заморозки — тобто зниження температури повітря нижче 0 °C на тлі додатної середньодобової температури», — зазначає він.

А загальна кількість опадів за місяць, як очікується, відповідатиме кліматичній нормі. На Лівобережжі країни цей показник може перевищити норму на 20 — 50%.

«Імовірність випадання снігу цього року протягом усього квітня оцінюється як досить низька на рівнинній місцевості, проте у Карпатах він періодично спостерігатиметься, що для цього регіону є нормою», — додав Ігор Кібальчич.

Варто зазначити, що в квітні очікується низка магнітних бур. Так, за даними Центру прогнозування космічної погоди NOAA, помірні магнітні бурі з індексом 4 спостерігатимуться 6, 7, 11, 12, 13, 14 та 21 квітня. Сильні бурі з індексом 5 - 5, 8, 9, 10 та 22 квітня.

Фото Pixabay

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