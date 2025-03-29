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Здоров'я та медицина

Найсильніші удари — наприкінці місяця: календар магнітних бурь на квітень-2025

16:52 29 березня 2025
Календар магнітних бурь на квітень 2025 року

У квітні українці знову відчують на собі вплив магнітних бурь. Ці явища, викликані спалахами на Сонці, можуть впливати на самопочуття людини.

Магнітні бурі — це збурення геомагнітного поля Землі, спричинені потоками сонячного вітру. Вони можуть чинити різний вплив на людину. Особливо їхньому впливу піддаються метеочутливі люди. У них можливі головний біль, погіршення настрою, дратівливість, тривожність, порушення сну, сонливість, прискорене серцебиття та стрибки тиску.

Зазвичай медики радять у такі дні уникати стресів та перевантажень. Людям із хронічними захворюваннями важливо тримати усі необхідні ліки під рукою.

За даними Центру прогнозування космічної погоди NOAA, помірні магнітні бурі з індексом 4 спостерігатимуться 6, 7, 11, 12, 13, 14 та 21 квітня. Сильні бурі у квітні з індексом 5 очікуються 5, 8, 9, 10 та 22 квітня.

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Також такі явища можуть призводити до збоїв у роботі засобів зв'язку.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що робити для покращення самопочуття під час магнітних бурь.

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