Астрологи, зокрема й знавці східної філософії, склали гороскоп для всіх знаків Зодіаку та тиждень з 31 березня до 6 квітня.

Овен

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Гороскоп на тиждень для Овнів обіцяє знак приплив сил, що дозволить долати всі перешкоди, пише slovofraza.com. У професійній сфері на знак чекають позитивні зміни. Приємні фінансові новини можуть надійти в середині цієї сімденки. Зірки радять Овнам бути уважними до близьких людей — їм може знадобитися ваша підтримка.

Телець

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Гороскоп на 31 березня — 6 квітня не виключає, що Тельці отримають цікаві професійні пропозиції, проте їх приймати слід лише після детального аналізу. З фінансами цього тижня все буде стабільно, проте від спонтанних покупок краще відмовитись. Зірки радять Тельцям бути відвертими з близькими людьми, інакше у стосунках може виникнути непорозуміння.

Близнюки

Гороскоп на тиждень радить Близнюкам бути гнучкими — можливо, від знака буде потрібно швидка адаптація до нових обставин. Зірки радять використати нестандартні підходи для вирішення завдань, які будуть поставлені знаку на роботі. Також слід бути обережними із фінансами, особливо в інвестиційній сфері. А непорозумінь із близькими допоможе уникнути щирість та чесність.

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Рак

Гороскоп на 31 березня — 6 квітня радить Ракам більше довіряти своїм почуттям. Так, Ракам, які не сумніваються у своїх здібностях, вдасться успішно вирішувати всі робочі завдання. А от із фінансами слід бути обережними, особливо, якщо йдеться про великі покупки. Можливі спірні моменти у відносинах із близькими людьми, проте відверта розмова допоможе розставити всі крапки над «і».

Лев

Гороскоп на тиждень для Левів стверджує, що особисті якості знака, у тому числі й чарівність, допоможуть завоювати симпатію оточуючих. Зірки радять Левам бути ініціативними на роботі — не виключено, що знак отримає вигідну пропозицію або зможе просунутися кар'єрними сходами. Не виключено, що в середині тижня Леви можуть вирушити у незаплановані поїздки або піти на зустрічі, які змінять світогляд знаку.

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Діва

Гороскоп на тиждень для Дів радить знаку приділяти увагу деталям — таким чином ви зможете не пропустити важливу для вас підказку. Тим більше, що завдання на роботі вимагатимуть від знаку уважності. Зірки радять Дівам цього тижня відмовитися від великих покупок. Астрологи стверджують, що важлива інформація, отримана знаком у середині тижня, допоможе Дівам ухвалити правильне рішення.

Терези

Гороскоп на 31 березня — 6 квітня обіцяє Терезам тиждень, наповнений новими можливостями. Так, на роботі Терези можуть отримати цікаву пропозицію, проте для того, щоб усе склалося на вашу користь, доведеться діяти рішуче. У фінансовій сфері цього тижня небажаний ризик. А ось в особистій сфері на людей, народжених під цим знаком, чекають гарні події — настає період, сприятливий для романтики та нових знайомств.

Скорпіон

Гороскоп на тиждень для Скорпіонів обіцяє знаку можливості, що дозволять вирішити важливі питання. На роботі можливі перспективні проекти, а фінансова сфера буде стабільною, якщо діяти за раніше ухваленим планом. Зірки не виключають, що цього тижня Скорпіон матиме зустрічі, які вплинуть на майбутнє знака.

Стрілець

Гороскоп на тиждень для Стрільців радить знаку бути обережним із обіцянками. На роботі не виключені зміни, проте вони підуть лише на користь Стрільцям. А в середині тижня знаку можуть надійти несподівані пропозиції, які відкриють перед Стрільцями нові обрії. У фінансовій сфері зірки радять уникати імпульсивних покупок, а в особистому житті — виявляти щирість, щоб не потрапляти у конфліктні ситуації.

Козеріг

Гороскоп на тиждень для Козерогів радять знаку виявляти терпіння та бути зосередженими. Так, на роботі перед Козерогами можуть бути поставлені нові завдання, до яких слід відповідати відповідально. А в середині тижня можливий приємний сюрприз, пов'язаний із професійною діяльністю. Фінансова ситуація обіцяє залишатися стабільною. Однак із інвестиціями краще не ризикувати.

Водолій

Гороскоп на тиждень обіцяє Водоліям насичену сімденку, повну новими можливостями, які не варто упускати. Це стосується, зокрема, і професійної сфери. А от із фінансами краще не ризикувати, беручи участь у авантюрних проектах. Цього тижня на знак чекають приємні моменти в особистому житті, проте зірки не радять Водоліям поспішати з висновками.

Риби

Гороскоп на 31 березня — 6 квітня радить Рибам прислухатися до інтуїції, що допоможе уникнути помилок. Також знаку доведеться виявляти креативність — на роботі можуть виникнути завдання, вирішення яких потребує нестандартного підходу. В особистому житті у Риб все обіцяє бути гармонійним, проте при цьому не слід забувати про компроміси. Зірки не виключають, що в середині тижня знак отримає пропозицію, яка відкриє перед Рибами нові перспективи.

Матеріал «Дівам — „Королева Пентаклей“, Левам — „Верховна Жриця“, а Тельцям — „Колесо Фортуни“: Таро-прогноз на 31 березня» читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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