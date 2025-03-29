Зміям важливо не втрачати пильності, а Драконам варто подбати про свою репутацію: східний гороскоп на тиждень 31 березня — 6 квітня

Фахівці у галузі Східних гороскопів склали прогноз на наступний тиждень (з 31 березня по 6 квітня), пише slovofraza.com.

Щур

Щурам треба контролювати свою емоційність і уникати будь-яких проявів непередбачуваності. Інакше це може призвести до складнощів у стосунках з оточуючими.

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Бик

Бикам треба уникати самовдоволення. Якщо вони будуть занадто замкнутими або зарозумілими, то можуть втратити увагу оточуючих. Їм слід проявляти щирість та простоту.

Тигр

Тиграм у цей період потрібно вирішувати проблеми своєчасно, не відкладаючи їх на майбутнє. Також їм важливо остерігатися необдуманих витрат грошей.

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Кролик

Кролики зіштовхнуться із різкими перепадами настрою. Щоб упоратися з ними, потрібно дозволити собі відпочивати. Не слід навантажувати себе нездійсненними завданнями.

Дракон

Драконам слід подумати про свою репутацію. Важливо завжди виконувати раніше взяті на себе зобов'язання. Також не варто забувати про необхідність регулярного відпочинку.

Змія

На Змій чекає непростий тиждень. У ці дні можуть відбуватися неприємні події, проте з усіма проблемами можна впоратися. Головне для них — бути особливо уважними та готовими до несподіванок.

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Кінь

Хоча Коні можуть відчувати певний спад інтелектуальної активності. Для них головне — не піддаватися лінощам і не відкладати справи на майбутнє.

Коза

На Кіз чекає сприятливий час у фінансовій сфері. Їм можна сміливо робити покупки та обмінювати валюту. У відносинах із другою половинкою їм варто проявити ініціативу.

Мавпа

Мавпам варто приділити увагу юридичним питанням, оскільки цей період буде сприятливий для вирішення таких проблем. Також потрібно присвятити час рідним та близьким.

Півень

Півням варто бути особливо уважними і уникати спраги наживи. У цей час не можна довіряти кожному зустрічному і не дозволяти нікому обдурити себе.

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Собака

Собакам важливо підтримувати гармонію не лише в будинку та на робочому місці, а й у думках. Якщо вони будуть відкриті та налаштовані оптимістично, то зможуть досягти великих успіхів.

Свиня

На Свиней чекає час адаптації. Їм важливо не намагатися кардинально змінювати обставини, а навчитися підлаштовуватись під них. У цьому їм допоможе інтуїція.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи назвали три знаки Зодіаку, представники яких стануть багатшими у квітні.

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