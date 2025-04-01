Ворог вночі атакував мирні міста і села України: є вбиті та поранені

Російський ворог, як і прогнозувалося раніше, активізував вогневу активність на Запорізькому напрямку. Ось і увечері, 31 березня, окупанти обстріляли прифронтову громаду Запорізької області.

ВІДЕО ДНЯ

Про це голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив о 19:05.

Постраждало село Малокатеринівка (Кушугумська селищна громада Запорізького району), де було зруйнувано і пошкоджено житлові будинки та заклади соціальної сфери.

«Попередньо, під завалами може знаходитися жінка», — написав Федоров, показавши фото з місця подій.

РЕКЛАМА

Наслідки обстрілу громади. Фото Запорізької ОВА

Перший огляд місця подій. Фото Запорізької ОВА

Пізніше стало відомо, що поранень внаслідок ворожої атаки дістала 46-річна жінка, а 66-річна жінка загинула. Її тіло рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого ударом будинку.

РЕКЛАМА

На кінець дня кількість поранених мешканців громади зросла до п’яти, за медичною допомогою звернулися 47-річна жінка та 50-річний чоловік.

Розбирання завалів. Фото Запорізької ОВА

У сусідній Дніпропетровській області ворог ввечері та на ранок атакував Нікополь — удари завдавали артилерією і безпілотниками.

«Пошкоджені інфраструктура, адмінбудівля й три приватні будинки», — повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

РЕКЛАМА

Зруйнований будинок. Фото Дніпропетровської ЛВА

Також Лисак повідомив про смерть ще одного постраждалого внаслідок ворожої атаки на Дніпро ввечері 28 березня — 68-річного чоловіка. За його життя лікарі боролися декілька днів поспіль. Таким чином кількість жертв військового злочину рф зросла до 5.

В Херсонській області російські військові також цілили по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області.

Обстріли зачепили 4 багатоповерхівки та 11 приватних будинків, а також газопровід та приватні автомобілі.

«Через російську агресію шестеро людей дістали поранення», — повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

А тим часом на Луганщині окупанти вже взялися рекрутувати до армії рф вчорашніх випускників місцевих шкіл.

252

Читайте нас у Facebook