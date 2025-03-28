Можуть вийти на адмінкордони: в ЗСУ назвали напрямок, де загострюється ситуація

Агресор не тільки обстрілює українські міста вночі, але й готується активізувати тиск на південні позиції нашої країни, зокрема, на Запорізькому напрямку.

ВІДЕО ДНЯ

Про це говорить збільшення кількості атак та загострення стуації, заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону.

«Запорізька область є важливим геополітичним регіоном для росії, що підтверджує її активні дії на цьому напрямку», — заявив Волошин.

За словами речника, росія прагне зміцнити свої позиції в регіоні перед можливими переговорами щодо перемир’я чи припинення вогню.

РЕКЛАМА

«Росіяни хочуть отримати якнайбільше фори або якнайбільше просунутися далі у Запорізькій області. Якщо матимуть змогу, навіть вийти на адмінкордони», — повідомив Волошин.

Він зазначив, що ситуація на півдні України, зокрема в Запорізькій області, стає дедалі більш напруженою через загострення бойових дій.

Російські війська, за словами Волошина, накопичили сили для проведення штурмових дій малими групами піхоти. Ця тактика, яку загарбники використовують на інших напрямках, дає певний результат і в Запорізькій області, зокрема на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках. За останні кілька днів, у порівнянні з початком весни, кількість таких атак значно зросла.

РЕКЛАМА

Загалом росія активізує дії на кількох південних напрямках, а саме на Херсонському, Запорізькому, Гуляйпільському та Оріхівському, адже так хоче змусити Вашингтон натиснути на Київ. Агресор мріє, щоб ЗСУ просто вийшли з окупованих територій, включаючи Херсон та Запоріжжя.

824

Читайте нас у Facebook