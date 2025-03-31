Після школи на війну: на Луганщині окупанти змушують вчорашніх випускників брати до рук зброю

Описуючи ситуацію на окупованих та деокупованих територіях, начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор заявив, що у так званій «лнр» уведено в дію указ щодо призову на військову службу юнаків 2007 року народження. Раніше ми повідомляли про те, що ЗСУ звільнили село Надія на Луганщині.

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«Тобто тих, кому цьогоріч виповнилося або ще виповниться 18 років. Учорашніх та сьогоднішніх одинадцятикласників. До речі, на облік їх змусили стати ще з 16-річного віку, за що відповідали заклади освіти, які й забезпечували явку до військкоматів», — пише Артем Лисогор.

За словами Лисогора, вже невдовзі вони можуть опинитися на фронті. Крім того, додав він, нещодавно стало відомо про загибель на території України першого представника армії рф 2007 року народження — у віці 18 років 1 місяця і 10 днів. Офіційно призовна кампанія триватиме із 1 квітня до 31 липня.

Раніше рух «АТЕШ» повідомляв про те, що російські новобранці масово гинуть на Херсонщині, тренуючись штурмувати острови на Дніпрі.

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