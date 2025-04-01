Терезам слід проявити обережність, а Левам переглянути ставлення до оточення: гороскоп на середу, 2 квітня

Згідно з порадами китайських астрологів, у перший тиждень квітня краще нічого не змінювати кардинально, а навчитися підлаштовуватися під обставини, покладаючись на інтуїцію.

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Середа, 2 квітня — день, коли краще відпустити контроль та дозволити життю розгортатися природним чином, вважають астрологи сайту slovofraza.

Овен — Карта Дама Денаріїв

Овнам необхідно зберігати самостійність і не піддаватися чужому впливу. Виконуйте свій план, не піддавайтеся на маніпуляції, не втрачайте впевненість у собі.

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Телець — Самітник

Тельцям краще провести час на самоті. Розмір і спокій допоможуть вам знайти відповіді на питання. Час, проведений віч-на-віч із собою, принесе ясність і нові ідеї.

Близнюки — Трійка Жезлів

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Близнюки на порозі майбутніх викликів. Перш ніж робити рішучі кроки, оцініть навколишнє оточення, продумайте план. Успіх залежатиме від вашої далекоглядності та здатності до аналізу.

Рак — Десятка Мечів

Ракам належить прийняти неминуче і змиритися із завершенням якогось етапу у житті. Постарайтеся розслабитися і дозволити подіям йти своєю чергою. Іноді закінчення чогось означає початок найкращого.

Лев — Лицар Кубків

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Левам варто переглянути своє ставлення до оточення. Не варто витрачати сили на тих, хто не цінує вашої доброти. Не дозволяйте оточенню зловживати вашою щедрістю.

Діва — Четвірка Жезлов

Перед Дівами відкриються нові можливості, які можуть змінити життя на краще. Приймайте цікаві пропозиції та не бійтеся зробити крок уперед.

Терези — Сімка Мечів

Терезам слід проявити обережність, оскільки можливі обмани та хитрощі з боку оточення. Не довіряйте людям надто швидко. Покладайтеся на свій розум та інтуїцію, щоб уникнути неприємних ситуацій.

Скорпіон — Трійка Денаріїв

На Скорпіонів очікує зростання та розвиток. Можливо, підвищення по службі. Не бійтеся проявляти себе. Ваші зусилля дадуть гідні результати.

Стрілець — Дев'ятка Мечів

У Стрільців непростий період — ви зіткнулися зі скрутною ситуацією. Переживання можуть заважати рухатися вперед. Зосередьтеся на майбутньому та відпустіть минуле.

Козоріг — Паж Жезлов

Козорогам варто бути обережними та не вірити порожнім обіцянкам. Будьте обережні, особливо у справах та нових знайомствах. Але не бійтеся використати реальну можливість для покращення своїх позицій.

Водолій — Туз Кубків

На Водоліїв чекають сприятливі зміни. Це чудовий час для кохання, творчості та виконання бажань. Якщо перед вами відкриється шанс зробити щось важливе, не проґавте його — доля на вашому боці.

Риби — Вісімка Жезлов

Риби на порозі швидкого розвитку ситуації. Варто підготуватися до несподіванок. Якщо у вас є плани, пов'язані з початком чогось нового, цей день принесе успіх. Успіх на вашому боці. Вам обов'язково пощастить.

«ФАКТИ» також публікували гороскоп на квітень 2025 для всіх знаків зодіаку.

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